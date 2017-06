Vanskelig budskap å gå med

Min far ble nå og da tilkalt i vanskelige situasjoner. Husker spesielt en gang presten kom innom hos oss. Presten ville ha med seg far. Oppdrag om dødsbudskap i nærheten. Far var en ja-mann og ble med, såvidt jeg kunne konstatere uten betenkeligheter. Jeg tror nok det var hans kristne livssyn som avgjorde slike ja-holdninger. Og faktisk var en god støtte for den geistlige.



Dette tenkte jeg på da jeg leste om at prester gruer seg for å gå med dødsbudskap.



Kanskje det vil bli noen enklere dersom to møtte opp i sørgehjemmet?



For øvrig er jeg noe betenkt med forslaget fra en representant for Human-Etisk Forbund om at politiet skal brukes. Selv uten uniform?

Les også: