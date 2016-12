«Pressestøtte» til Norge Idag

Pressestøtte og pressestøtte, fru Blom.

Norge Idag har fått pressestøtte, melder Dagen via NTB og Dagens Næringsliv, som melder at vi har fått pressestøtte. Vi skulle ønske det var så enkelt.

Vi har fått et vedtak om fattige 1,9 millioner i pressestøtte, under halvparten av det vi skulle hatt hvert år de siste 12 årene. Staten skylder oss, etter vår beregninger, mellom 80 og 100 millioner i urettmessig tilbakeholdt pressestøtte de siste årene.

Og, ja, Medietilsynet har besluttet å gi oss 1,9 millioner. Men, for første gang i historien, har pressestøtten blitt gitt på prøve. Medietilsynets utvalg har nemlig bedt om at vi kommer til ny vurdering neste år. Det har aldri skjedd før.

Uviljen mot å gi Norge Idag en fair behandling når det gjelder pressestøtten, utløser en sjelden kreativitet hos øvrigheten. Dermed kan det som etter hard kamp ble et ja-vedtak i 2016, bli et nei-vedtak i 2017.

Alle andre aviser, noensinne, er inne på ordningen når de først er inne. Norge idag skal behandles annerledes. Vi får pressestøtte på prøve.

Historien om Norge Idags pressestøtte er lang og går over mange onde år. Når det endelig, takket være den sittende regjeringen, ble klart at presstøtten skulle flyttes fra smakspolitiet i Kulturrådet, til Medietilsynet, regnet alle med at det endelig skulle bli rettferdighet. Men så vel var det ikke.

Støtteutvalget for dagsavisene, som er et regjeringsoppnevnt utvalg som gir Medietilsynet råd om godkjenning av aviser for pressestøtte, stanset oss på veien, og sa at denne avisen skriver ikke om et bredt saksområde.

Det var beviselig feil, så vi sendte dem bevis. 200 avis-pdf’er til hver av utvalgets medlemmer. De måtte erkjenne at det første vedtaket ikke stemte med virkeligheten. Men i stedet for å godkjenne Norge idag, slik alle andre aviser i utvalgets historie har blitt godkjent, ba utvalget om at Norge Idag kom tilbake til en ny vurdering neste år.

De klarer kanskje å finne en annen grunn til å nekte oss støtte da. Derfor er vi takknemlige for de 1,9 millionene vi får for 2016. Men det blir nok med det. For neste år skal utvalget komme sammen igjen, og da har de neppe tenkt at vedtaket skal stå ved lag.

Da får vi håpe at Medietilsynet, som formelt sett kan se bort fra rådet fra støtteutvalget, opprettholder ja-vedtaket fra i år. Men etter snart 20 år med kamp om rettferdighet for Norge Idag, har vi lært oss at staten alltid har en plan for å rive teppet bort under oss, akkurat når vi trodde vi stod trygt.

Ja, Norge idag har fått pressestøtte. Men det er på prøve. Og det er deilig når det skjer. Alle skal vite at Norge idag trenger hver krone. Og i beste fall, kan oppslaget fra Dagen, NTB og Dagens Næringsliv vise seg en gang i fremtiden å bli helt sant.