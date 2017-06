KrF vil arbeide for at Oslo skal være en livssynsåpen by hvor ingen er nødt til å skjule sin identitet og livssyn.

Carl I. Hagen (Frp) har fremmet forslag om at Oslo skal innføre en regel som medfører forbud mot å bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler på arbeidsplasser i kommunen.

Bakgrunnen for forslaget er at det plaggene kan oppleves som krenkende. Det er noe grunnleggende feil i denne måten å tenke på. Hvis det å vise respekt for andre betyr at man må legge skjul på hvem man selv er, har vi ikke kommet langt i dette samfunnet. Det er i hvert fall tre grunner til at jeg mener dette er et svært dårlig forslag.

For det første er det grunnleggende feil at man ikke kan være nøytral selv om man bruker et religiøst symbol. Det vi forventer av de ansatte i Oslo kommune er at det er upartiske - som nøytral betyr - og behandler alle med samme respekt og profesjonalitet uavhengig av hvem de er.

Hva som er politiske og filosofiske symboler er også vanskelig å avgrense. Klesstil er en måte å signalisere identitet og tilhørighet på.

For det andre er det viktig at arbeidstakerne i Oslo kommune gjenspeiler befolkningen. Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere.

Per september 2016 var det 50117 ansatte i Oslo kommune. Å innføre noe som for mange vil oppleves som et yrkesforbud vil svekke legitimiteten til kommunen.

For det tredje er Oslo en mangfoldig by med folk som har ulik bakgrunn, tro og livssyn. Det kan by på noen utfordringer, men det er også en styrke.

Løsningen er ikke berøringsangst for religion, men å legge til rette for at folk kan leve som hele mennesker - med den identiteten og det livssynet de har.

Livssynsåpenhet er en bedre strategi enn å ha en kommune som lukker for og undertrykker livssynsmangfoldet.