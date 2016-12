Det blir ingen jul i Trondheim og Tromsø

(PS: Conrad Myrland understreker at dette er satire.)

-----

– Skal vi være konsekvente, og det må man være ifølge FN-resolusjoner, er det ikke mange igjen i julehistorien vi kan motta tjenester av, sier en prest som har sett BDS-lyset.

Etter at Trondheim bystyre vedtok boikott av israelske varer og tjenester fra bosetninger på Vestbredden, nekter Trondheims-presten Roi Rød å tale på årets julegudstjenester. I et blogginnlegg skriver han:

«Betlehem var stinn av jødiske bosettere i de dager. Utbyggingen hadde nok gått for sakte, så det var ikke en gang husrom for Josef og Maria.

«Det er fortsatt ikke rom i herberget»

«I dag er det født dere en frelser i Davids by.» Englekoret sang for jødiske bosettere som gikk og passet dyra på de samme markene som David, ifølge den jødiske kongesagaen, hadde begynt sin karriere som gjeter tusen år tidligere. Slekten til den første store jødiske kongen var bosettere i Betlehem. Enda mange århundrer tidligere døde Israels elskling – Rakel – under barnefødsel på en av disse markene, forteller den samme sagaen. Sønnen Benjamin ble den første bosetter født i landet.

Om dette ikke var nok, forteller evangelistene om utenlandsk finansiering av de jødiske bosetningene i Betlehem-området. Fra Østen kom det noen vismenn med gaver. Noe gull, røkelse og myrra ble helt sikkert skutt inn i den lokale bosetningsøkonomien. Dette var ikke et engangstilfelle. Flere tiår senere drev Paulus, som så på seg selv som en direkte etterkommer av den første bosetteren, på med innsamling til jødiske bosettere i den samme Judea-regionen.»

Rød påpeker i sitt innlegg at de fleste forfatterne i Det nye testamentet var nært knyttet opp til den jødiske bosetterbevegelsen i Judea [sørlige del av Vestbredden].

Også fra Tromsø kommer det lignende reaksjoner.

– Når flertallet i kommunestyret setter et så strålende eksempel, hvordan kan vi da i kirken fortsette å formidle en historie om bosettere og utenlandsk finansiering av jødiske bosetninger? spør en lokal prest.

– Hele julen begynte med jødiske bosettere i den palestinske byen Betlehem. Derfor er det best å avlyse det hele, konkluderer en tredje prest. Han oppmuntrer alle familier i Trondheim og Tromsø til å kutte ut julegaver, og heller gi pengene til Mellomkirkelig råds arbeid med en ny Bibel-versjon der forfatterne vil beflitte seg på å holde alle jøder unna de uønskede steder.

Flere kirker i de to boikottbyene kommer nå til å kjøre et alternativt opplegg i julehøytiden. I noen gudstjenester skal en palestinsk forfatter fortelle om alle gangene han hørte Yasser Arafat si at «Jesus var den første palestinske martyren». I kirkesognet til Mads Gilbert i Tromsø vises en film hvor Mahmoud Abbas forteller at palestinerne eksisterte før Abraham.

Det er varslet en liten motdemonstrasjon utenfor hvor demonstrantene skal bære to plakater. Den ene har et sitat av Terje Rød-Larsen: Arafat var en «mesterlig manipulator» som «løy hele tida». Den andre har teksten: Palestinere risikerer dødsstraff for å selge eiendom til jøder.

Det er fortsatt ikke rom i herberget.