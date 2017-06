Donald Trump, Israels farlige venn

Dermed gjelder det ikke lenger «America first», men Trumps prestisje som fredsmekler. Han er begeistret over arabernes vilje til å slutte fred med Israel, men han er ikke klar over muslimenes fredsbegrep. Han vet ikke at når det gjelder muslimenes fred med de «vantro», er dette noe som varer maksimum ti år. Den Arabiske Liga har tilbudt Israel fred, på betingelsen at Israel trekker seg tilbake til våpenhvilelinjene, som gjaldt før seksdagerskrigen. På disse betingelser er de villige til å garantere Israels fred og sikkerhet. Å stole på deres garantier er som å stole på bukkens garantier for havresekkens sikkerhet.

Også Trumps tale i Saudi-Arabia vitner om hans naivitet. Han sa at krigen mot terror ikke er en krig mellom religioner, men en krig mellom de gode krefter innenfor alle religionene og terroristene. Han ser bort fra at sunni-muslimene i koalisjonen ledet av Saudi-Arabia er like terroristiske som shia-muslimene i Teheran. Det er faktum at herrene i Riyadh støtter ulike terrororganisasjoner i landene sør for Sahara i deres fremstøt for å erobre disse land for islam. Saudi-Arabia er også ansvarlig for den humanitære katastrofe som ble skapt ved deres krigføring i Jemen.

Donald Trump må også tåle kritikk for sitt massive salg av avanserte våpen til Saudi-Arabia. Det er mulig at de en vakker dag vil bruke dem mot Israel og kanskje og mot Vesten.

Det er naturlig at Israel vil gjøre alt for å unngå tapet av Trumps vennskap. Dette gir Trump et farlig overtak. Det er mulig at Israels regjering for å bevare dette vennskap vil være villig til å strekke seg lengre enn det var tilfellet med de andre presidenter, noe som kan gå på bekostning av ­landets sikkerhet.

Vi må vente på at Israel også i fremtiden kommer til å være utsatt for et umenneskelig press. Her ligger en utfordring for oss som Israels venner. Utfordringen er formulert i Salme 122,6. Dens vanlige oversettelse lyder «be for Jerusalems fred». Men i originalen lyder det «shaalu l’shalom Jerushalaim», noe som betyr mye mer.

En god oversettelse vil lyde «søk, spør etter Jerusalems sikkerhet og helhet». Dette er en meget aktuell utfordring.