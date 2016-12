Terskelen som må bestå

En av seks nordmenn har gått til nattverd i løpet av det siste året, meldte Dagen på tirsdag. I utgangspunktet skulle vi ønske at samtlige nordmenn hadde gjort dette. Forutsetningen er at deltakelsen var uttrykk for en personlig bekjennelse til Jesus Kristus som frelser og Herre.

På samme måte som det er et mål for kir­ken at barn blir døpt og får en kris­ten opp­dra­gel­se, bør det være et mål at de døpte fort­set­ter å komme til guds­tje­nes­ter og del­tar i natt­ver­den. Ingen men­nes­ker er i seg selv ver­di­ge til å delta. Natt­verd­bor­det et nåde­bord, ikke et pre­mie­bord.

Slik fram­står det ikke nød­ven­dig­vis for alle. Det er all­tid en fare for at noen opp­fat­ter natt­ver­den som et mål­tid for dem som lyk­kes som krist­ne og tilsynelatende lever et liv fritt for brister og feil­skjær. Da kan det være grunn til å minne om Mar­tin Lu­thers opp­ford­ring om sær­lig å gå til natt­verd når man stre­ver med store syn­der. Natt­ver­den er for men­nes­ker som har «bom­met på målet», som det gres­ke ordet for synd egent­lig betyr.

Be­gre­pet «per­son­lig kris­ten» er blitt mye pro­ble­ma­ti­sert som sær­norsk og eks­klu­de­ren­de. Kri­tik­ken skal man ikke av­feie lett­vint, men man skal hel­ler ikke uten vi­de­re ak­sep­te­re den. Jesus Kris­tus selv leg­ger stor vekt på be­tyd­nin­gen av det per­son­li­ge «ja» til ham som frel­ser. Å delta i nattverden er en bekjennelseshandling. I bibelavsnittet der vi finner innstilftelsesordene, i 1. Korinterbrev, påpeker apostelen Paulus at vi ved å spise brødet og drikker vinen forkynner Herrens død «inntil han kommer».

Å ta imot Jesus er å ta imot hans ord. På en om­sorgs­full måte bør vi opp­ford­re hver­and­re til å spør­re oss selv: Går jeg til natt­verd fordi jeg vil tro på Jesus og følge ham? Et ja til dette spørs­må­let er den enes­te gyl­di­ge grun­nen til å komme, men da er veien til gjen­gjeld åpen for hvem som helst. Tes­ten kan opp­sum­me­res i om vi slut­ter oss til den elds­te krist­ne be­kjen­nel­se, som besto av tre ord: «Jesus er Herre».

Kunn­ska­pen om kris­ten tro er dess­ver­re på vi­ken­de front i det nors­ke folk. Dette gjelder langt inn i kirke­ben­ke­ne. Ikke minst i en folke­kir­ke­lig kon­tekst er det vik­tig å klar­gjø­re hva natt­verd­gang in­ne­bæ­rer. Det er ikke noe bi­belsk ideal at man tar imot brød og vin uav­hen­gig av hva man tror på og vil med livet sitt. Å gjøre nattverdfeiring til et slags obligatorisk innslag i konfirmasjonsundervisningen er etter vårt skjønn problematisk. Vi ser heller ikke dekning i Bibelen for å praktisere intinksjon, også kalt «dyppenattverd», og i alle fall ikke ut fra en pragmatisk motivasjon om at det viser seg at flere deltar da. I den første nattverd ga Herren disiplene brød og vin separat. Det samme bør vi gjøre.

Natt­ver­den er ulø­se­lig knyt­tet til pri­sen Jesus be­tal­te for vår synd. Han over­ga seg til for­ned­rel­se, li­del­se og død for at vi skul­le gå fri Guds rett­fer­di­ge dom. På denne bak­grun­nen rom­mer nåde­mål­ti­det både den hel­li­ge gle­den og det hel­li­ge al­vo­ret.

Å feire natt­verd er et stort pri­vi­le­gi­um. Det naturlige for alle menigheter og kristne fellesskap er å lengte etter at flere skal delta i feiringen. Men den må ikke tømmes for sitt bibelske innhold. For­kyn­nel­sen må ty­de­lig­gjø­re hva som menes med at «alt er fer­dig». Da kan hver en­kelt av oss av­gjø­re om vi vil ta imot. Måtte flest mulig gjøre det.