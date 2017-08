Støres karikatur-problem

Karikaturstriden fra 2006 løftes nå inn i valgkampen. I VG kritiserer Sylvi Listhaug (Frp) statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) for måten han håndterte krisen på.

LES SAKEN HER: Listhaug trekker fram karikaturstriden

Støre var utenriksminister da den internasjonale striden om de såkalte Muhammed-karikaturene raste for elleve år siden.

I ettertid ansees Jonas Gahr Støres opptreden under karikaturstriden av mange som den mest alvorlige ripen i lakken hos en politiker som ellers fremstår som ganske uangripelig.

Selv om flere og langt større aviser allerede hadde publisert dem før Magazinet, valgte Støre bevisst å legge alt press på en liten, kristen avis. Han brukte uttrykk som «ekstremister på begge sider» for å karakterisere henholdsvis voldelige demonstranter og redaksjoner som trykker karikaturer av profeten Muhammed.

Støres departement sendte også ut en instruks til norske ambassader og utenriksstasjoner om å beklage Magazinets trykking.

Gjennom fusjonen med Magazinet har karikaturstriden også blitt en del av Dagen-historien. Men er en såpass gammel sak fortsatt relevant i valgkampen i 2017? Vi vil argumentere for at den er det. For etter vår mening handler ikke dette bare om hendelsene i 2006.

LES OGSÅ: Støre: Helt feil at norske verdier er under angrep

Det er et mønster i måten Jonas Gahr Støre behandler disse spørsmålene på. Han sviktet oss alle da han bidro til at ytringsfriheten ble islamistenes gissel i 2006. Men det ser likevel ikke ut som han har lært av det som skjedde.

For to år siden lyktes til slutt islamistiske terrorister med å gjennomføre det de hadde sagt de skulle gjøre. Å gjenopprette profeten Muhammeds ære ved å drepe tegnere og redaktører.

Etter det dødelige attentatet mot det franske satirebladet Charlie Hebdo sa Støre at han ikke mente det var viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi. Det som de tolv personene i og utenfor redaksjonslokalene i Paris hadde mistet livet for, var altså ikke så viktig å forsvare.

Støre svar er rystende, spesielt når vi tenker på at all kritikk av profeten og hans religion regnes som gudsbespottelse for de ekstreme islamistene.

Men et annet Støre-svar er faktisk like skremmende. Til VG har statsministerkandidaten tidligere sagt at «radikal islam er ikke noe problem i Norge».

For mange av oss var karikaturstriden en øyeåpner når det gjelder trusselen fra radikal islam. Men det var det ikke for Jonas Gahr Støre. Det ser rett og slett ikke ut som han skjønner helt grunnleggende årsakssammenhenger i denne terrorens tid som vi lever i.

Vi mener at det ikke er for mye forlangt å be om svar på hva mannen som nå ønsker seg landets fremste tillitsverv har lært av karikaturstriden. Hvordan vil han handle neste gang sentrale verdier kommer under press fra noen som vil utfordre dem med terror og vold?

Vebjørn Selbekk: Den tause majoriteten har begynt å snakke

Når norske økonomiske interesser, Norges omdømme som fredsnasjon og vår meglerposisjon i Midtøsten står på spill igjen, slik den gjorde i 2006? Vil han da reagere på samme måte som forrige gang?

Eller føler han grunn til å ta en oppriktig og grunnleggende selvkritikk for måten han håndterte karikaturkrisen på?

I stedet for å stille opp selv i VG sender Arbeiderpartiet Trond Giske ut i striden for å svare - eller rettere sagt ikke svare - på Støres vegne.

Strategien er veldig lett gjennomskuelig. Ap ønsker i minst mulig grad å eksponere sin statsministerkandidat i denne saken.

De ønsker at vi skal glemme den fortest mulig. Det bør vi ikke gjøre.