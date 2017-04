Europas jøder kjemper på flere fronter

Det finnes en gruppe mennesker i våre samfunn som aldri kan føle seg like trygge som oss andre. Det er en fallitterklæring for oss som samfunn og en vedvarende belastning for dem som rammes.

Det siste eksempelet ser vi nå i Sverige. Den jødiske foreningen i Umeå må stenge lokalene sine etter en rekke grove trusler og trakassering fra nynazister. Det var Vårt Land som fortalte historien før helgen, etter at den først var omtalt i svenske Dagen.

Foreningen i Umeå har kunnet smykke seg med tittelen verdens nordligste jødiske forsamling. De har invitert til studiesirkler, kulturprogram og andre arrangementer i et gammelt banklokale, men nå er det inntil videre slutt.

Medlemmene er livredde og tør ikke ta med barna sine på arrangementer i foreningen. Og de er frustrerte. I fire år har de informert kommunen om en krevende situasjon, uten å få respons.

Hendelsene i Umeå er nedslående, men dessverre ikke enestående, verken i svensk eller europeisk sammenheng. Samtidig som høyreradikale grupper har vind i seilene over hele Europa, vokser også antisemittismen.

Dette ser vi blant annet i Tyskland, der den høyreekstreme volden øker både i omfang og intensitet, og der raseriet retter seg mot både jøder og muslimer.

Den tyske markeringen av holocaustdagen ble i år preget av strid, fordi lederen av det innvandringsfiendtlige partiet AfD kalte holocaustmonumentet i Berlin en skam og sa at Tyskland burde innta en mer positiv holdning til sin historie.

Europarådet har advart mot en dramatisk økning i fornærmelser og fysiske angrep mot jødiske personer og institusjoner, så vel som en sterk økning i islamfobi.

Heller ikke Russland er noe unntak. Til tross for at Putin har uttalt at vesteuropeiske jøder som rømmer fra antisemittisme, er velkommen til å søke tilflukt i Russland, lever antisemittismen særlig blant nasjonalistiske grupper.

Det er bare et par uker siden en av landets nye stjernepolitikere, nestlederen i parlamentet Peter Tolstoj, sjokkerte ved å anklage jøder for å ødelegge Russlands kirker. Han er siden blitt skarpt kritisert for å spre antisemittiske myter.

I USA ropes det varsko om økende motsetninger som også rammer landets jøder. To av tre amerikanere mener at det er blitt mer hat og antisemittisme etter at Donald Trump overtok som president. Jødiske forsamlingshus og organisasjoner har mottatt over hundre bombetrusler siden årsskiftet.

For jødene, enten de bor i Europa eller USA, er realiteten at de kjemper på minst tre fronter. I tillegg til kontinuerlig motstand fra ytre venstre, som ikke anerkjenner jødenes rett til landet Israel, kjemper de mot radikale islamister på den ene siden og mot høyreradikale krefter på den andre.

For folk som er kritiske til islams innflytelse på våre vestlige, demokratiske samfunn, bør dette være en tankevekker og en påminnelse om at man skal velge sine alliansepartnere med omhu.

Det blåser en høyrevind over Europa nå. Dette har vi blant annet sett ved valgene i Nederland og i Frankrike. Islamfrykt gjør at flere enn før tror at løsningen ligger langt utpå høyresiden.

Det gjør den ikke. Og en av mange grunner til dét, er at når ytre høyre styrkes, blir tilværelsen for europeiske jøder enda mer utsatt.