Derfor er Putin farlig

I Dagen på lørdag kunne vi lese at en god del kristne støtter Russlands president Vladimir Putin og mener han er en stor leder. Vi er ikke blant dem.

Men også vi har sett denne kristenfascinasjonen for Putin utvikle seg de siste årene. Den følger de samme mønstrene som man har kunnet observere i enkelte høyrepopulistiske miljøer i USA og Europa, der Russlands president ofte har en høy stjerne.

For oss er dette en skremmende utvikling. Vi mener det er grunn til å advare kraftig mot denne beundringen av en grunnleggende udemokratisk leder.

Under Vladimir Putin har det som var en gryende demokratisk utvikling i Russland blitt rasert. Hans forgjenger Boris Jeltsin hadde åpenbart sine problemer, ikke minst omgangen med alkohol. Men han hadde samtidig noe som Putin totalt mangler. En grunnleggende demokratisk overbevisning.

Putins regime fengsler og undertrykker sine meningsmotstandere. Flere har også blitt likvidert opp gjennom årene. Slik har han effektivt klart å kneble den frie pressen og den politiske opposisjonen.

Også rettsvesenet følger villig de vinkene de får fra den politiske ledelsen, det vil si Putin. I dagens Russland er i praksis all makt samlet i den tidligere KGB-offiserens hender.

Putins despotiske lederstil har de siste årene blitt et stadig alvorligere internasjonalt problem. I 2014 bestemte han seg for å endre Europa-kartet med våpenmakt gjennom å okkupere og annektere Krimhalvøya. Dette territorielle ranet fra nabolandet Ukraina er første gang en stat har utvidet sitt område på denne måten siden Andre verdenskrig.

En slik holdning til internasjonalt anerkjente grenser lover ikke godt for fremtiden, særlig for tidligere Sovjet-stater som nå har søkt tilflukt i NATO. Vi forstår godt frykten i land som Estland, Latvia og Litauen for at Putin skal prøve å destabilisere nasjonene deres på samme måte som han har gjort med Ukraina.

Norge deltar nå i den operasjonen NATO har satt i gang for å patruljere og forsvare de baltiske statene mot russisk aggresjon. Det er et engasjement som det er all grunn til å støtte. For nå trengs NATO-solidariteten mer enn på lenge. Ikke minst trenger vi nordmenn den. For også vi har en felles grense med Russland.

Putin er NATO-landet Norges motstander og trussel. Etter Andre verdenskrig har hele vår forsvarstrategiske tenkning vært basert på å temme og avskrekke den russiske bjørnen. Men noen kristne heier altså uforståelig nok mer på Russlands despotiske president enn på den frie verdens demokratisk valgte ledere.

Putins kristne støttespillere nevner gjerne hans støtte til tradisjonelle familieverdier og til den russisk-ortodokse kirke. Vi, for vår del, er ikke imponert. Spesielt ikke når den russiske holdningen til homofile trekkes frem som noe positivt.

Det er greit at Putin har samme definisjon som konservative kristne på hva et ekteskap er. Men det er særdeles viktig å ta avstand fra den undertrykkelsen og trakasseringen av homofile som foregår i dagens Russland. Putins behandling av homofile er absolutt ikke noe forbilde.