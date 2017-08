Befriernes brutalitet bekymrer

Human Rights Watch (HRW) ropte varsko tidligere i sommer om at irakiske myndigheter lukker øynene for vilkårlige likvidasjoner.

«Mens statsminister Abadi nyter seieren i Mosul, ignorerer han en strøm av beviser på at soldatene hans begår forferdelige krigsforbrytelser i byen han har lovet å frigjøre», sa HRWs Midtøsten-leder Sarah Leah Whitson.

Også Amnesty International slår alarm. De anklager både irakiske regjeringsstyrker og den USA-ledede koalisjonen for mulige krigsforbrytelser. I helgen rykket HRW ut igjen.

De krever at USA straks stanser all støtte til den irakiske hærens 16. divisjon, som ifølge HRW har stått bak en rekke likvidasjoner av krigsfanger i Mosul.

IS markerte seg med en brutalitet som det knapt finnes maken til i moderne tid i løpet av de knappe tre årene de hadde kontroll i Mosul og deler av Nord- og Vest-Irak.

Brutaliteten ble ofte filmet og publisert på internett, til skrekk og advarsel. Slikt skaper sinne, hat og ønske om hevn. Det er forståelig. Men det legger ikke grunnlag for varig fred, hvis befrierne nå tar loven i egne hender.

Et av demokratiets og rettsstatens viktigste kjennetegn er nettopp statens voldsmonopol. Det er staten som dømmer og straffer. Uansett hvor godt begrunnet harmen er, kan ikke enkeltindivider ta hevn etter eget forgodtbefinnende.

Det lover ikke godt at irakiske soldater torturerer og likviderer krigsfanger, for så å legge ut skryte- og avskrekkingsvideoer på nett - slik IS gjorde. At de i det hele tar sjansen på å publisere overgrepene, tyder på at de ikke regner med å bli stilt til ansvar. Slik skapes nytt hat.

Det er etter hvert bred, internasjonal enighet om at det ble gjort fundamentale feil i etterkant av den amerikansk-ledede invasjonen i 2003. Disse feilene bidro til det etniske og sekteriske kaoset som vokste frem i Irak. Ja, det kan enda til hevdes at de la grunnlaget for fremveksten av IS.

Når IS nå forhåpentligvis har fått sitt banesår i Irak, er det avgjørende at man ikke gjør lignende fatale feil igjen. Dette gjelder i forhold til irakiske regjeringsstyrker og sjiamuslimsk milits, og også kurdiske myndigheter.

I kjølvannet av kampen mot IS pågår det nå en maktkamp blant de som deltok i kampen. Sjia-styrker og kurdere posisjonerer seg og gjør krav på landområder. De vil ha betalt for innsatsen.

I dette spillet blir de etniske og religiøse minoritetene i området, som kristne og yazedier, igjen tapere. Dette ser vi blant annet i den kristne landsbyen Alqosh, som Dagen nylig skrev om, der en demokratisk valgt ordfører plutselig ble avsatt og erstattet av en kurdisk representant.

Norge har vært del av den amerikansk-ledede koalisjonen som har samarbeidet med irakiske regjeringsstyrker og kurdiske peshmergastyrker i kampen mot IS.

Dette samarbeidet setter koalisjonen i en stilling der det bør være mulig å stille krav om at de irakiske partene respekterer krigens folkerett og følger alminnelige rettsstatsprinsipper.

Hvis disse prinsippene neglisjeres i seiersrusen etter IS, kan det gå som Amnesty advarer mot; at gjenerobringen av Mosul blir innledningen på et nytt kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter.

