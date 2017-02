Kravet om politiattest i Søndagsskolen er ikke nytt. Det ble satt i verk fra januar 2015. To år etterpå registrerer generalsekretær Gøran Byberg at de ikke har lykkes. Kun 18 prosent av søndagsskolelærerne har levert den påkrevde attesten. Dette er skuffende. Men det er samtidig tillitsvekkende at Byberg nå varsler at han skjærer igjennom og krever attest av samtlige i løpet av et halvt år. Ja, han sier faktisk at han vurderer sanksjoner, hvis påbudet ikke blir fulgt. Søndagsskolelærere kan bli utestengt. Lokale lag kan miste sitt medlemskap i Søndagsskolen Norge.

For mange kan det nok virke noe voldsomt å true med sanksjoner mot folk som stiller velvillig og frivillig opp søndag etter søndag for å lære barn om Jesus. Søndagsskolelæreren er tradisjonelt en person vi ærer og ser opp til, ikke kritiserer. Like fullt er det på sin plass å stramme opp, fordi sakens kjerne er så viktig: Det handler om å beskytte barn mot overgrep. Og som Gøran Byberg sier: Ingen skal være i tvil om at Søndagsskolen gjør det som er mulig for å hindre at barn i deres sammenhenger skal bli utsatt for dette. Den samme ambisjonen må alle som driver kristent barne- og ungdomsarbeid ha.

En rekke lag og organisasjoner, kristne så vel som sekulære, har allerede gjort mye godt arbeid for å forebygge. For eksempel har idretten i lengre tid krevd politiattest for ledere som har med barn og unge å gjøre. KFUK/KFUM har jobbet grundig med temaet. Indremisjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband og Normisjon har laget felles retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser. Og nå minner Søndagsskolen om at det ikke er nok å ha regler, for reglene må også følges opp og håndheves. Hvis ikke blir det en falsk trygghet.

Vi merker oss at Søndagsskolen presiserer at det neppe er vrang vilje som er grunnen til at attestene har uteblitt. Noe av forklaringen kan være dårlige rutiner lokalt, en annen forklaring er trolig den høye graden av tillit som råder i det kristne barnearbeidet. Vi stoler på hverandre. Vi tar for gitt at medarbeiderne er ærlige.

Denne tillitskulturen er en stor verdi, men det gjør oss samtidig sårbare. Kristne ledere har et ansvar for at tilliten ikke blir misbrukt. Derfor trengs rutiner og retningslinjer, slik at mennesker med en skjult agenda ikke får skade barna våre. Vi må ikke være naive. Det må ikke få bre seg en holdning om at «det er ikke så farlig». For dette er farlig. Det er, for å sitere Byberg, et landskap som handler om ren ondskap. Et overgrep kan skade et menneske for livet. Da skylder vi våre barn å gjøre vårt ytterste for å hindre at det skjer. Det er et tegn troverdighet og kvalitet når Søndagsskolen tar denne utfordringen alvorlig med å kreve attest fra politiet som et av flere tiltak.