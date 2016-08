Nei til sekulært moralpoliti

Bildet av fire bevæpnede franske politimenn som tilsynelatende tvinger en muslimsk kvinne på stranden i Nice til å kle av seg, går verden rundt. Etter sommerens terroraksjoner har en rekke byer i Frankrike nedlagt forbud mot bruk av heldekkende muslimske badedrakter, såkalte burkinier. De første bøtene for å vise for lite hud på franske badestrender er allerede utdelt.

Som kjent er vi i denne avisen sterkt skeptisk til islamiseringen av våre vestlige samfunn. Den bør bekjempes. Men å gjøre det gjennom å lovregulere kvinners klesdrakt, er et feilsteg.

Tradisjonelt begrunnes motstanden mot hijab, niqab, burka og lignende med at denne typen tildekking av muslimske kvinner er kjønnsdiskriminerende. Menn skal ikke bestemme hvordan kvinner går kledd. Og det er det som skjer når tildekking gjøres til en æressak for familien. Et tegn på det mannlige familieoverhodets kontroll over sine kvinner og deres seksualitet.

Denne motstanden er fullt forståelig. Med det forundrer oss at de ansvarlige for burkini-forbudet ikke ser at de nå gjør seg skyldig i akkurat det samme overgrepet mot kvinners selvbestemmelse som de (med rette) kritiserer det muslimske gubbeveldet for.

I 2010 avslørte Aftenposten eksistensen av et uformelt såkalt moralpoliti i innvandrerbydelen Grønland i Oslo. Avisen påviste hvordan muslimske menn opptrådte som religionsvoktere overfor muslimske jenter som gikk vestlig kledd. De kunne risikere å bli stoppet på gaten med beskjed om at de var dårlige muslimer og burde dekke seg til.

Heldigvis vakte denne uakseptable praksisen kraftig debatt og sterk motstand. Men de nye franske bestemmelsene viser at vi nå står i fare for å utvikle en helt ny type moralpoliti. Et sekulært sådant.

Nå er det altså franske lokale myndigheter som vil bestemme hva som er anstendig bekledning for kvinner. Ikke hvor lite, men hvor mye klær det er akseptabelt å ha på seg på en badestrand. Uavhengig av hva kvinnene selv måtte mene.

Og man sender menn med våpen ut for å håndheve sine egenproduserte sekulære tekkelighetsbestemmelser.

Franskmennene er sikkert ikke klar over det, men praksisen deres ligner faktisk ganske mye på regler som praktiseres i ayatollastyrte Iran. Bare med motsatt fortegn. For også der risikerer kvinner blir oppsøkt på offentlig sted av politiet på grunn av klesdrakten sin.

I Iran er det straffbart å ikke tildekke seg. Men i Frankrike er det et lovbrudd å gjøre det.

Vi mener det er grunn til å advare mot denne ironiske tendensen til å innskrenke kvinners frihet i frihetens navn. For tildekking kan også være et valg kvinner har tatt frivillig. Det er faktisk mulig. Og i så tilfelle er burkini-bruken en del av religionsfriheten, retten til å vise religiøs tilhørighet.

Menn skal rett og slett ikke tvinge kvinner til å kle seg på en bestemt måte. Verken til å dekke seg til. Eller til ikke å dekke seg til.