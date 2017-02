Hareide er ikke som andre partiledere

Valgkomiteen i KrF har talt. Kjell Ingolf Ropstad er innstilt som ny nestleder i KrF. Og med seg på vei inn i partiledelsen får sørlendingen med seg mer enn bare et høflig skulderklapp fra sjefen sjøl, Knut Arild Hareide.

– Det er veldig tydelig at med Ropstad inn i partiledelsen, så har valgkomiteen også pekt på en mulig framtidig leder i KrF, sier Hareide til NTB. Og han kaller han i samme slengen for «en stor kapasitet».

LES: KrFs valgkomité innstiller Bollestad og Ropstad som nestledere

I NTB-meldingen siteres Hareide til og med på at Ropstad er «en ny kronprins», selv om vi ikke er helt overbevist om at det var nøyaktig de ordene partilederen brukte overfor nyhetsbyrået.

Uansett er det sjeldent at en partileder uttaler seg så offensivt om hvem som kan bli hans etterfølger. Regelen har snarere vært at man så godt som mulig prøver å forhindre den typen spekulasjoner.

Vanligvis er partiledere gjerne litt nervøse for at slik høyttenkning skal svekke autoriteten deres. De ønsker heller fokus på egen fortreffelighet og evne til å lede både partiet og forhåpentligvis også landet.

Partileder Hareide er imidlertid ikke som andre partiledere. Og han har tidligere vist at han ikke er en mann som klynger seg til posisjonene. I 2007 gikk han av som nestleder i KrF og valgte i stedet å prioritere en direktørjobb i Schibsted.

Knut Arild Hareide har i forbindelse med valgkomiteens nominering av Ropstad understreket at han selv ikke går med planer om å trekke seg som partileder med det første. Det tror vi ham på. Men det er samtidig ganske klart at 44-åringen fra Bømlo åpenbart har andre interessante karrieremuligheter også utenfor politikken.

Hareide har lagt sterk vekt på at KrF ønsker seg inn i regjering etter neste valg. Så sterk at døren faktisk også holdes så vidt på gløtt for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

LES OGSÅ: De Kristne kan sikre Ap plass på tinget

En tilværelse som halvveis opposisjonsparti og halvveis støtteparti frister ikke til gjentagelse for Hareide. Definitivt ikke politisk eller antagelig heller ikke personlig.

Knut Arild Hareide har vært og er en populær partileder. Både internt i partiet og faktisk også i de kretsene som står langt fra KrF. Hareide har sluppet det mørkemannsstemplet som tidligere partiledere i KrF av begge kjønn har måttet slite med. I stedet ses han på som en jovial, morsom og selvironisk person.

Samtidig har lederens popularitet ikke resultert i økt oppslutning om partiet. KrF har gjort flere av sine aller dårligste valg med Hareide bak roret i partiskuta. Og valgnederlagene har faktisk også kommet til tross for svært god valgkampinnsats fra Hareide selv.

I 2015 ble KrF og Knut Arild Hareide kåret til valgkampens vinner av fagbladet Kampanje. Men da valgresultatet kom, ble det en ny skuffelse.

LES MER: Her er Hareides valgmareritt

Hareides sterke interne posisjon gjør at ingen kommer til å utfordre han. Det er han selv som bestemmer når han vil gi stafettpinnen videre. Ved høsten valg har Hareide sitter seks og et halvt år. Det er ikke spesielt lang tid. Men det er altså ikke sikkert at det blir Knut Arild Hareide som setter rekordene som partileder i KrF.