Urovekkende signaler fra Høyre

Tradisjonelt har det vært venstresiden som har gått til de sterkeste angrepene på friheten til å ha tradisjonelle kristne standpunkter i etiske spørsmål. Nå begynner høyresiden å snakke til forveksling likt. Det er ikke noe godt tegn.

Det siste eksempelet fikk vi i Dagsnytt Atten fredag i forrige uke. Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund var åpenbart meget oppbrakt over merknaden Bergen KrF hadde til mangfoldsplanen i kommunen. Partiet ville at Bergen kommune «skal ta høyde for at byens innbyggere har ulike syn på spørsmål vedrørende seksualitet, kjønnsuttrykk og samlivsformer. Kommunen skal selv respektere ulike syn og legge til rette for at ulike syn skal kunne leve side om side i byen med gjensidig respekt for hverandre.»

Heggelund vedgikk at dette i utgangspunktet kan høres uskyldig ut, men avviste er så er tilfelle. Han mener det retter seg mot en helt spesiell gruppe mennesker som mener «homofili er galt, at det er unaturlig, at det er synd». Høyre-politikeren vil ikke være med på at det er mulig å respektere begge syn.

Vi kan godt forstå at gruppeleder i bystyregruppen til Bergen KrF, Trygve Birkeland, var overrasket over reaksjonen fra Høyre-hold. Birkeland hadde tenkt at Høyre kunne være en alliansepartner og viste til at mange opplever et stadig trangere rom for å stå for tradisjonelle standpunkter på familie, mor, far og barn. Her har det skjedd grunnleggende endringer i både lovverk og opinion de siste tiårene. Det gjelder ikke minst innenfor Høyre.

Da forslaget til den nåværende ekteskapsloven ble debattert, var partiets daværende stortingsrepresentant Inge Lønning en av de sterkeste og mest reflekterte motstemmene. Dessverre ble nå avdøde Lønning stående sørgelig alene i eget parti med å forstå hvor dyptgripende endringer ekteskapsloven egentlig innebar. Han hadde også syn for hvilke utfordringer dette ville skape for samvittighets- og trosfrihet. Det samme klarsynet er dessverre vanskeligere å få øye på i dagens Høyre.

Heggelunds utfall er ikke enestående. Et annet eksempel er regjeringens forslag om at man kan endre juridisk kjønn bare ved å sende inn et skjema. Stortinget har med dette vedtatt en lov som regulerer det absurde: rettigheter for menn som føder. Da informasjonsleder Espen Ottosen i Misjonssambandet problematiserte forslaget i Dagsnytt Atten, fikk han streng beskjed fra helseminister Bent Høie (H) om at det var slike holdninger man skulle «få vekk» med dette lovverket. Det lyder totalitært.

På Facebook-siden skriver Heggelund: «Jeg er selv kristen. For meg er denne merknaden en viktig påminnelse. Vi som er kristne har et spesielt ansvar for å ta homokampen, fremme homokampen, stå på barrikadene i homokampen. Så kan de med det såkalte «tradisjonelle» synet på homofili si at vi ikke lytter til Guds ord».

Det ville være interessant å vite hva Heggelunds kampprogram er. Vil han angripe institusjonsfriheten? Vil han true med å kutte statsstøtten til dem som har «feil» meninger? Vi håper svaret er nei, men er ikke sikre. Hegglund framtrer dessverre mer som en radikal aktivist enn som en verdikonservativ politiker.