Tøffere Hareide hilser grunnfjellet

På Vårt Lands partibarometer for desember var KrF en av de store vinnerne med en økning på 1,7 prosentpoeng til en oppslutning på 6,2 prosent.

Det er alt for tidlig å si om målingen er et blaff eller om Knut Arild Hareide kan feire jul med en noenlunde friskmeldt oppslutning om partiet sitt. Men en ting er sikkert. Denne høsten har vi sett en KrF-leder som har vært langt tøffere i retorikken når temaet har vært kristne verdier og kristen tro. Det er neppe tilfeldig, men snarere en dyd av nødvendighet for å sikre et grunnfjell som ikke bare er smuldrende, men der den direkte rasfaren også var overhengende.

Gallupene har jevnt over ikke vært festlig lesning for Hareide i de fem årene han har ledet KrF. Men etter at han i juni i år deltok i Pride-marsjen i Oslo og samtidig i et VG-intervju gikk langt i å avlyse KrFs motstand mot kjønnsnøytrale ekteskap, har tallenes tale gått fra vondt til verre. De siste månedene har oppslutningen ofte ligget på fire-tallet. Enkelte målinger har også vært under sperregrensen.

For oss har det sett ut som alvoret utover denne høsten gradvis har sunket inn hos KrF-ledelsen. Et valgresultat under sperregrensen på fire prosent er faktisk en reell mulighet hvis kjernevelgerne fortsetter å svikte partiet. KrFs grunnfjell stemmer nemlig ikke på partiet først og fremst fordi de har så genial økonomisk politikk. Eller på grunn av entusiasme overfor klimapolitikken deres. Eller samferdselspolitikken.

Alt dette er viktig, og et seriøst politisk parti må selvsagt ha en gjennomførbar og sammenhengende politikk på alle politikkområder. Men for partistrategene er det viktig å erkjenne at KrFs kjernevelgere stort sett er engasjerte kristne som i betydelig grad stemmer på partiet fordi de ønsker at det skal utgjøre et klart kristent alternativ i en tid der man opplever at kristendommen er på retur. At de kristne grunnverdiene i samfunnet utfordres.

Vi både håper og tror at det er denne erkjennelsen som nå er i ferd med å gå opp for Hareide. Vi tolker i hvert fall flere av hans verdiutspill denne høsten som oppfyllelse av et akutt behov for å hilse hjem til grunnfjellet.

Dette er kjernevelgere som liker det Hareide sa på Debatten i NRK i oktober:

Slike verbale markeringer bør ikke undervurderes. Både det utsagnet og ikke minst den kritikken og debatten det skapte, er utvilsomt bra for partiet.

Det er positivt for KrFs oppslutning at partiet blir angrepet av sekularister og humanetikere. Sannsynligvis har partiledelsen skjønt det. Kanskje er det også derfor Hareide i denne førjulstiden har brukt kraftigere ord om Human-Etisk Forbund enn noen KrF-leder før ham.

Han har beskyldt humanetikerne for å ha en agenda om å avkristne det norske samfunnet og han har refset rektorene på Voss for å ha «abdisert for Human-Etisk Forbund» i saken om skolegudstjenester.

Når Jens Brun-Pedersen så omtaler Hareide som «løgnaktig», tror han kanskje at det er en kritikk som svir. Tvert imot. Det er rene julekvelden.