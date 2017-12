Innlegget om homofile ekteskap skrevet av Tor Håkon Eiken, har vært blant de mest leste artiklene på Dagens nettsider de siste dagene. Det tror vi kanskje skyldes mer hvem som skriver enn hva som faktisk skrives.

For selve argumentasjonen i innlegget synes vi var heller svak. For eksempel er det er ganske banalt å sammenligne den kristne kirkes dype teologiske overbevisning om at ekteskapet er for kvinne og mann med en angivelig motstand mot skjegg (som vi for øvrig aldri har hørt om).

Da er det mye mer interessant - og skremmende - hvem det er som nå skriver at han håper å få oppleve den første homofile vielse i en norsk pinsemenighet i sin levetid.

I dette tilfellet dreier det seg altså om den tidligere ungdomspastoren i Levende Ord i Bergen. Tor Håkon Eiken var for bare et drøyt tiår siden en sentral leder i den største (og på det samlivsetiske området også en av de teologisk mest konservative) frimenighetene i landet.

Eikens 180-graders vending forteller oss noe viktig. Hans teologiske rundkast er et forvarsel om at den neste kampen om det bibelske ekteskapssynet kommer til å stå i det frikirkelige Norge.

For de som trodde at baptistkirker, pinsemenigheter og metodistforsamlinger var immune mot avkristningen av ekteskapsforståelsen, haster det nå med å realitetsorientere seg.

Situasjonen er nemlig at det teologiske totalhavariet som Den norske kirke har påført seg selv faktisk allerede påvirker frikirkeligheten. Eller for å si det slik Eiken selv gjør i sitt innlegg: «Den norske kirke har banet vei for oss». Med andre ord: Den homoliberale samlivsteologien er på vei til en frimenighet nær deg.

Og Eiken er ikke alene. Det virker i det hele tatt som pinsekarismatiske sammenhenger er spesielt utsatt. I Sverige har en av de mest innflytelsesrike pinsevennene Joel Halldorf tatt til orde for lignende tanker. Det har også tidligere pastor i Filadelfia Tromsø, Thomas Erlandsen, gjort.

Den eneste måten menighetene kan demme opp for dette frafallet er ved å frimodig forkynne Bibelens og den kristne kirkes budskap om ekteskapet. Det er Guds gode - og eneste - ordning for familie, seksualitet og samliv.

Dette er et mildt sagt politisk ukorrekt standpunkt. Eller skal vi heller si et anstøtelig standpunkt i 2017. Og det er derfor vi er særlig bekymret for at det er de såkalte søker-sensitive menighetene som kan være de mest utsatte for denne typen teologisk utglidning. Det er nemlig ikke spesielt søker-sensitivt å forkynne Bibelens ord om ekteskapet inn i vår samtid.

Men hvis menighetsledere og predikanter velger taushetens vei om dette temaet, så har man allerede tapt. Da får Eiken rett i spådommen sin om homovielser i norske pinsemenigheter. For uten en klar og frimodig forkynnelse kan det ikke forventes at en ung generasjon skal klare å stå imot et stadig sterkere press i dette spørsmålet.

Det må altså forkynnes. Klart, frimodig og bibelsk, men samtidig med kjærlighet til og aksept av mennesker. For det er det nemlig mulig å gjøre. Espen Ottosens utmerkede bok «Mine homofile venner», som nå for øvrig er på vei i ny utgave, kan sterkt anbefales i så måte.