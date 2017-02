Muslimske staters innreiseforbud

Nå er det ikke nytt at statsborgere fra undertrykkende regimer eller land der terrororganisjoner er aktive har vanskeligheter med å få visum til USA. Ulike land har hatt ulike visumordninger, ut fra en sikkerhetsvurdering. Ja, selv nordmenn har måttet skrive under på at de ikke planlegger terror og ikke har rekruttert barnesoldater. Etter 11. september 2001 har USA tatt terrortrusselen på høyeste alvor. Det har alle fått merke som har flydd inn fra andre land.

Helt umulig å få visum har det likevel ikke vært, selv for borgere fra land der det er grunn til bekymring. Slik har avhoppere fra Nord-Korea kunnet komme og vitne i kongressen om uhyrligheter i Kim Jong-uns fangeleire. Flyktninger fra Syria og Sudan har fått beskyttelse, deriblant kristne som har fryktet for livet. Og akademikere fra utsatte land har kunnet forske og undervise ved amerikanske universiteter.

Vi har all respekt for USAs kamp mot terror og behov for å beskytte land og folk mot angrep. Men når alle mennesker fra syv land nektes innreise, går president Trump for langt. Da rammes sårbare sivile, handel og forskning. Og da får man uholdbare situasjoner, der mennesker som har risikert livet og kjempet skulder ved skulder med amerikanere mot terror i Irak, blir stoppet ved grensen.

Man risikerer dessuten, slik flere kapasiteter har påpekt, å fremme ekstremisme i stedet for å dempe den. Dette er et legitimt argument. Men det lyder særdeles hult når dette argumentet blir fremmet fra verdens største samarbeidsorganisasjon for muslimske land, OIC. Innreiseforbudet «kommer bare til å forsterke radikale ekstremisters budskap, og kommer på et kritisk tidspunkt til å helle bensin på bålet for folk som maner til vold og terrorisme» advarer OIC.

Det er da vi føler behov for å minne om at flere OICs medlemsland selv praktiserer et innreiseforbud. I hele 16 muslimske land blir personer med israelsk pass avvist. Blant disse er Sudan, Iran, Syria og Jemen, som nå rammes av det amerikanske forbudet.

I åtte av landene blir også personer med andre statsborgerskap, men som har israelsk stempel i passet sitt, avvist. Det betyr at en mengde turister, forretningsfolk, politikere og ansatte i humanitære organisasjoner må ha to pass. Ett som de bruker når de reiser til Israel og ett som de bruker i andre muslimske land.

Slik later man som om man ikke har vært i Israel. Og enda verre: Man aksepterer den rådende ordningen og at israelske borgere blir systematisk diskriminert. Utestengelsen av borgere fra Midtøstens eneste fungerende demokrati er ikke begrenset til 90 dager, slik tilfellet er i det amerikanske tilfellet. De er permanent utestengt.

Får vi noen gang se statsråder gå av, forskere og forretningsfolk rase og menneskemengder fylle gatene i protest mot denne uretten?