Kristne møter er offentlige

Lørdag sa Anine Kierulf her i avisen at et menighetsmøte er å betrakte som en offentlig arena. Denne vurderingen er nok ikke opplagt for alle menighetsaktive kristne, men den er vel verdt å tenke over. Utgangspunktet var en konkret sak i Credokirken i Bergen. Men den prinsipielle tilnærmingen har relevans langt utover en enkelt menighet.

Skillet mellom offentlig og privat er ikke enkelt, og det er heller ikke helt statisk. I den lavkirkelige norske tradisjonen har det personlige engasjementet vært en viktig driver. Da har vitnesbyrdet en sentral plass. Det er ikke uvanlig med sterke fortellinger om hvordan enkeltpersoner har opplevd å møte Jesus.

Disse fortellingene kan være både inspirerende og tankevekkende, og har hatt stor betydning i mange lokale fellesskap. Imidlertid opplever vi fra tid til annen at vitnesbyrdene kan bli i overkant utleverende.

Ofte rammer dette først og fremst den som selv forteller. Men noen ganger blir også andre mennesker, navngitte eller lett identifiserbare, del av fortellingen.

Muligheten deres til å korrigere eventuelle unøyaktigheter er kanskje begrenset av det enkle forhold at de ikke er til stede og hører det som blir sagt. Dermed risikerer man at det kommer frem uriktige opplysninger som på ulike måter kan hefte ved dem som blir omtalt, uten at de har anledning til å imøtegå det som blir sagt.

Dette fenomenet, som altså har et positivt bakteppe, illustrerer en tematikk som også har en negativ side, nemlig når anliggendet er å formidle negative opplysninger om navngitte eller lett identifiserbare enkeltpersoner.

Den generelle normen bør være at det som sies fra scenen på et kristent møte er å betrakte som offentlige ytringer. Det gjelder både det som blir sagt i en preken, og det som blir sagt i for eksempel et vitnesbyrd. Da påhviler det både møtearrangører og den enkelte et ansvar for å tenke gjennom hva man sier, og hvordan man omtaler andre mennesker. I den grad det skjer overtramp, bør dette ryddes opp i ved første anledning.

I den konkrete saken i Credokirken kom de aktuelle opplysningene frem i et medlemsmøte, altså en samling for medlemmer. Anine Kierulf legger til grunn at «hvis du snakker til mer enn 20 mennesker, så er det offentlig i strafferettslig forstand».

Anine Kierulf er fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, og er regnet som en av landets fremste eksperter på ytringsfrihet. Når det gjelder den juridiske siden ved saken, er det derfor all grunn til å lytte til det hun sier og tenke gjennom hvilke konsekvenser det bør få.

Vi har ingen grunn til å tro annet enn at problemene som måtte finnes på dette området først og fremst skyldes manglende bevissthet. Derfor er Kierulfs påpekning nyttig. Det betyr ikke at mennesker som vil fortelle inspirerende historier om møter med Jesus bør dempe frimodigheten.

Men det betyr at vi alle har et ansvar for hvordan vi omtaler andre mennesker offentlig, også når vi befinner oss på gudstjenester, møter eller andre samlinger i menighetssammenheng.

