Han hører ikke hjemme her

Tirsdag ble den tidligere lederen for Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain, dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett. Dagen etter kunne alle se hvorfor i NRKs utmerkede dokumentar «Den norske islamisten».

Ubaydullah Hussein har vært et kjent navn i norsk offentlighet siden han i 2012 stod frem under en demonstrasjon foran USAs ambassade og ledet hyllingsropene for Osama bin Laden. Han er tidligere straffedømt for voldstrusler mot blant annet norske jøder og journalister. Men på tross av hans synlighet i mediene er det ingen som har lyktes i å gi oss et så nært og åpent bilde av den voldsforherligende ekstremisten Hussein, som det personene bak Brennpunkt-programmet nå har klart.

«Den norske islamisten» er en rystende dokumentar som vi oppfordrer alle til å se. Den ligger tilgjengelig på NRKs spiller.

I programmet møter vi en tvers igjennom kynisk person som rekrutterer og sender andre for å dø for den ekstreme ideologien han forfekter. Hussains store forbilde er Den islamske stat i Syria og Irak. Dette terrorreiret i Midtøsten er virkeliggjøringen av drømmen hans om et muslimsk kalifat der islamsk sharia-lov praktiseres.

Det er slik han ønsker at Norge skal bli også. I en av filmens sekvenser sitter Hussain på Rådhusplassen i Oslo og reflekterer rundt fremtiden for landet vårt. Han profeterer at det en dag skal bli muslimske bønnerop og ikke klokkespill å høre på Rådhusplassen.

Og når den dagen kommer, forsikrer han, så skal han personlig være med på å knuse statuene i hovedstaden vår. Akkurat som han forbilder i IS har gjort med de uvurderlige kulturminnene i lrak og Syria.

Men inntil da nøyer han seg med å operere som et slags kombinert rekrutteringskontor og reisebyrå for unge norske muslimer som vil reise til Midtøsten for å kjempe og dø for Den islamske stat, forhold som han nå er dømt for.

I filmen dokumenteres det hvordan Hussain rekrutterer terrorister, hyller terrorister, og omgir seg med terrorister. Vi får høre hvordan Hussain og hans tilhengere ikke vil adlyde verken statsministre eller presidenter, bare Allah. Og det sies eksplisitt at de ikke aksepterer demokrati, frihet, liberalisme og menneskerettigheter.

Det åpenbare spørsmålet blir da: Hvorfor i all verden er han fortsatt i Norge? Når han ikke har annet enn forakt til overs for oss. Når han i dokumentaren forteller hvor forferdelig det er å bo i et land der det er de vantro som styrer. Når den beste døden er martyrdommen, som han sier. Hvorfor reiser han ikke da selv til sitt kjære islamske kalifat?

Det spørsmålet får han også i dokumentaren. Og da svarer han at han selv ikke trenger å bli Syria-farer. Han personlig er nemlig fritatt for å drive jihad. Av Allah selv, til og med.

Det var jo beleilig.

Det er praktrisk å skylde på Allah, men vi tror heller det er hans egen feighet og bekvemmelighet som gjør at han sender andre for å kjempe og dø i stedet for å dra selv.

For her i Norge nyter han nemlig godt av velferdsgodene våre. De siste årene har han livnært seg på overføringer fra NAV. Han har levd godt på våre skattepenger, mens han har spredt sin gift og arbeidet med å undergrave det samme samfunnet som kler ham, gir ham mat, helsetjenester, utdannelse og rettsikkerhet.

Den norske islamisten smiler helt sikkert i skjegget over de dumme vantro som i praksis har vært med på å finansiere hans samfunnsfiendelige virksomhet.

Dette er en person som åpenbart ikke hører hjemme her. Annet enn bak lås og slå.