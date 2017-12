En hjertelig takk til Tor Fremmegård for hans innlegg i Dagen 24. november. Ja, hva forkynner vi om korset?

Paulus nevner tre alternativ i 2. Kor. 11,4: En annen Jesus. Et annet evangelium. En annen ånd. Og korintermenigheten var ifølge Paulus i den åndelige forfatning at de tålte det så gjerne!

Paulus var veldig opptatt av at ordet om korset ikke skulle miste sin kraft 1. Kor. 1,17–18. For blir ordet om korset erstattet med et annet evangelium og ikke Kristus og han korsfestet for våre synder, og oppstått til vår rettferdighet, så har det tapt sin kraft og kan ikke frelse noen! Dette er selve juvelen i den kristne tro og tåler ikke å rokkes ved – her ligger frelsen!

Vil også få rette en hjertelig takk til Sten Sørensen og komiteen som stod for det flotte arrangementet med Franklin Graham! Var det noen som sa at vekkelsen uteble?

Hvor mange mennesker må søke frelse og fornyelse for å kalle det vekkelse? Når det på to møter var flere hundre som søkte hjelp, hva kaller vi det?

Et ønske fra mange er at denne aksjon med Franklin Graham må gjentas. Klarere tale om synd, nåde, omvendelse og frelse finnes ikke!