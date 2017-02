Skulle gjerne stått sammen

Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, beklager at Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt en liturgi for vigsel av likekjønnede par.

Vi mener at Kirkemøtets flertall har valgt å se bort ifra Bibelens klare og tydelige lære om ekteskapet som en institusjon innstiftet av Gud, for en mann og en kvinne.

Skriften alene: Det er med undring vi registrerer at Dnk ved inngangen til reformasjonsjubileet velger å gjøre et vedtak som så klart bryter med Luthers lære om Skriften alene (Sola scriptura) som autoritet for kirkens lære.

I 1997 uttalte både Bispemøtet og lærerrådet på MF at kirkelig godkjennelse av samkjønnet vigsel vil være kirkesplittende vranglære.

Nemnd for gudstjenesteliv i Dnk gav i 2016 uttrykk for at det ikke har vært mulig å finne bibelske tekster som belegg for samkjønnet vigsel til bruk i den nye liturgien.

Da spør vi oss om hvor Kirkemøtet henter sitt mandat til å gjøre et vedtak som åpenbart baserer seg på at man har valgt bort Bibelens klare tale om ekteskapet som en institusjon for en mann og en kvinne.

Hva har endret seg siden 1997? Tilsynelatende er reformatorenes understreking av Bibelen som rettesnor for liv og lære bare honnørord som kan legges til side når behovet melder seg.

Svik mot trofaste kirkegjengere og frivillige: Den evangeliske bevegelse i Norge har historisk sett hatt et tett samarbeid med Dnk, og i mange av menighetene er det mennesker som hører hjemme i den evangeliske bevegelse som bærer mye av det frivillige arbeidet.

Men når Dnk gjennom sitt vedtak i Kirkemøtet snur ryggen til Bibelens samlivslære, blir det vanskelig for mange evangeliske kristne å føle seg hjemme der.

Vi opplever at mange trofaste kirkegjengere som ønsker å lytte til Bibelens lære, nå kjenner seg sviktet og at lojaliteten til kirken blir utfordret. Dette gjenspeiles også i antallet utmeldinger av Dnk etter vedtaket.

Mister troverdighet i alle samlivsetiske spørsmål: Kirkemøtets vedtak handler ikke bare om å la to voksne mennesker forplikte seg til hverandre.

Det handler om å velsigne et samliv Gud ikke velsigner. Det handler også om å frata mange barn muligheten til å vokse opp sammen med mor og far. Dnk mister både sin troverdighet og sine argumenter i egne standpunkt om surrogati og kunstig befruktning ved å gjøre dette vedtaket.

Videre mister Dnk all troverdighet i forkynnelse om synd og nåde, om omvendelse og tilgivelse, og av all samlivsetikk. Ved å innføre en liturgi for vigsel av likekjønnede par fratar man Bibelen dens autoritet som rettesnor i samlivsetiske spørsmål.

Troskap mot Bibelen i misjon: Flere av Normes medlemsorganisasjoner har tilknytning til Dnk, og innføringen av en liturgi for samkjønnet vigsel kan bli veldig utfordrende i deres samarbeid med lokale partnere på misjonsfeltene. Troskap mot Bibelens lære er svært viktig for våre samarbeidskirker og partnere.

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.