Som et ledd i utviklingen av IQ-tester, ble det for noen tiår siden forsket i hvordan ulike typer mennesker skåret i disse testene. Da ble de forelagt kvinner og menn, eldre og unge, fattige og rike - og også ulike etniske grupper. I den forbindelse ble ei gruppe indianere i USA testet.

Da indianerne fikk utdelt testene og skulle gå i gang med å besvare oppgavene, begynte de straks å spørre hverandre og å sammenlikne svarene de kom fram til. Instruktøren så dette, grep inn og gjorde det helt klart at hver enkelt måtte besvare testen på egen hånd.

Det var nettopp det som var poenget! Men da nektet indianerne å delta videre! De sa: «Det er ikke viktig for meg om jeg er smartere enn min bror, eller om han er smartere enn meg. Det eneste som teller, det er hva vi kan få til sammen!»

Forrige uke markerte Norges Kristne Råd (NKR) sitt 25-årsjubileum. Det ble en flott manifestasjon av at økumenikk er viktig. Kanskje viktigere enn noen gang.

Vi lever i en verden som mange opplever som usikker. Det er nok å nevne stikkord som terrorhandlinger, flyktningsituasjonen, klimakrisen, Trump, Brexit, økende oppslutning om høyrepopulistiske partier i Europa, globaliseringens negative sider og spenninger mellom øst og vest.

Alt dette får mange mennesker til å spørre: Beveger vi oss i retning mer frykt for hverandre, isolasjon og strengere grenser i en tid der vi trenger det motsatte, nemlig internasjonalt samarbeid og en større opplevelse av å være én menneskehet?

De siste årene har definitivt ikke gjort økumenikk mindre viktig: Å arbeide mot atskilthet og splittelse og fremme liv i fellesskap og forsoning - som er kjernen i det økumeniske prosjektet - blir enda viktigere oppgaver framover.

NKR er en del av den økumeniske bevegelsen. Denne har alltid stått for verdier som respekt, åpenhet, solidaritet, tro på internasjonalt samarbeid, omsorg for andre og skaperverket.

I dag virker det som andre verdier er på frammarsj: Egoisme, nasjonalisme, polarisering, kontroll og kortsiktige interesser - ofte målbåret i hatspråk og en oss mot dem-retorikk som spiller på frykt.

Vi fortsetter å bygge murer, men vi trenger det motsatte, broer. Vi trenger å styrke vår opplevelse av å være én menneskehet som deler én verden.

Dette er grunnen til økumenikkens engasjement - både praktisk og politisk - i saker som tro og skaperverk, flyktninger, menneskerettigheter, moderne slaveri, teologisk samtale, våpenhandel, vold og overgrep, religionsfrihet, tros- og livssynsdialog og forståelse av kirkens misjonsoppdrag.

Tre overbevisninger er tydelige for oss: For det første: Økumenikk er viktigere enn noen gang. For det andre: Kirkene kan gjøre en forskjell.

Vi representerer mange nok til det, og vi er del av en tradisjon som tilbyr et annet språk, andre innfallsvinkler, en overbevisning om at vi har et kall til å bidra og ikke minst et håp om at verden kan ledes i en bedre retning.

Og for det tredje: Vi trenger hverandre, vi trenger å stå sammen som kirker og hente styrke i hverandre.

I innledningen til NKRs handlingsplan står det følgende: «Vi tror at Kristus kaller oss til å leve og vandre sammen i forsonet fellesskap, slik at verden får se og tro at rettferdighet og fred er mulig fordi det er Guds gave til verden.

Den ene Gud (…) kaller oss til å vitne sammen som kristne pilegrimer om den hellige og rettferdige fred.»

Dette ligger til grunn for NKRs visjon om at kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirkene og i samfunnet. I dette perspektivet skal NKR være et verktøy for kirkene som har til hensikt å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Vi har også tatt opp det såkalte Lund-prinsippet, et gammelt prinsipp i økumenikken og vil la oss utfordre av dette: «Kirkene bør handle sammen i alle anliggender, unntatt i saker der dyptgående meningsforskjeller tvinger dem til å handle atskilt».

Derfor vil NKR den kommende perioden ha hovedfokus på noen strategiske områder: - ta aktivt del i samtaler om kirkens misjonsoppdrag og formidling av kristen tro - være en tilrettelegger for åpne og fleksible nettverk som legger til rette for samarbeid mellom kirker, organisasjoner og institusjoner - være en pådriver for å fremme økumenikk og interreligiøs dialog og samhandling - styrke, utruste og mobilisere kirkene i Norge til engasjement og handling for å fremme global rettferdighet, basert på et teologisk fundert engasjement for menneskerettighetene og i samarbeid med andre relevante aktører. - være en konstruktiv aktør i arbeidet med utforming av ny tros- og livssynspolitikk - legge til rette for teologisk dialog som fører til økt innsikt og gjensidig forståelse, også om de vanskelige spørsmålene - arbeide for at kirkene utvikler sterkere forpliktelser og relasjoner seg imellom.

Henry Ford sa en gang: «Å komme sammen, er begynnelsen. Å holde sammen, er framskritt. Å arbeide sammen, er suksess.»