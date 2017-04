Skriften og menigheten

I to omfattende kronikker i Dagen 27. og 28.3 («Bibelen i reformasjonens tegn» og «Ønsket ikke kirke oppkalt etter seg») tok Torleiv Austad opp en rekke reformasjonshistoriske og dogmatiske temaer.

Noen har en særlig relevans i møte med den moderne liberale kultur. Men problemet både på reformasjonstiden og i dag er forholdet mellom Skrift og kirke.

Skriften har autoritet, men det har kirken også. Reformasjonsbevegelsen på 1500-tallet sto overfor Den katolske kirke.

I dag er et konservativt mindretall i Den norske kirke konfrontert med et kirkemøte som de mener har brutt med Skriften. Men det er en dyp forskjell mellom katolisismen på 1500-tallet og dagens liberale protestanter.

Som Austad påpeker, har ikke den lutherske bekjennelsen, Confessio Augustana (CA), noen egen artikkel om Skriften. Men selvsagt bruker CA Skriften – ikke bare ved direkte referanser.

Det vises også til hvordan de evangeliske menigheter utlegger Skriften med bindende virkning for det konkrete kirkeliv.

Confessio Augustana skjelner på den ene side mellom gudgitte ordninger og institusjoner, på den annen, bud og ordninger som mennesker har fastsatt.

De første er forpliktende for kirken, de andre er ikke kirken bundet av. Kirkelig bindende er bare slikt som i følge Skriften er fastsatt og befalt av Gud. Ekteskapet er en slik ordning, innstiftet av Gud.

Menneskelige lover kan ikke oppheve eller forandre det (CA XXII). Troen blir til ved Ordets og sakramentenes bruk. Derfor har Gud selv innstiftet et kirkelig embete som er satt til å forvalte Ordet og sakramentene (CA V).

Embetet bruker disse nådemidlene, ikke i et tomrom, men på ordnet vis i menigheten. Derfor slår CA fast at bare de som ved kall og ordinasjon har fått overgitt det kirkelige embete har rett til å forvalte Ord og sakrament i og for kirken (CA XIV).

Hva som er Guds bud og ordning, som menigheten er forpliktet på, og hva den ikke er bundet av, var grunnleggende på reformasjonstiden og er det også i dag. Her er kriteriene for åndelig enhet i kirken å finne.

For uenighet om Guds vilje og ordning oppløser kirkens enhet, slår bekjennelsen fast (CA VII). CA knytter Skriften og kirken sammen ved at kirken utlegger Skriften i pakt med og i lydighet mot dens lære.

Austad drøfter ikke hva utleggelsen av Skriften har å si for den åndelige og sakramentale enhet i menighetene. Hvorfor tar han ikke opp dette spørsmålet? For mange av hans trosfeller – lekfolk og prester – i Den norske kirke er det et vitalt spørsmål.

For Luther hadde hverken paver eller konsiler eller kirkeledere «monopol på å tolke» Bibelen. «Enhver av oss oppfordres til å bedømme hva som står der», påpeker Austad og viser til Luthers syn på det alminnelige prestedømme: «Alle som er krøpet ut av dåpen, kan rose seg av å være viet til prest, biskop og pave.»

De fleste overser at Luther her går kritisk ut mot vigselen i Den katolske kirke. En evangelisk vigselsordning lå utenfor horisonten i 1520. Det er det katolske ordinasjonssakramentet han angriper på denne tiden.

Den katolske presten blir ved ordinasjonssakramentet ikke bare gitt rettslige fullmakter til å handle på biskopens/kirkens vegne, men blir på sakramental vis «ikledd Kristus», får en «uutslettelig egenart» slik at hans tjeneste skjer «i Kristi person», det vil si, er reelt kristusrepresenterende.

Også den senere lutherske presten/minister har en sakramental basis for sin tjeneste. Men den er gitt i dåpen. Ved dåpen er han blitt «prest» og har slik fått del i det alminnelige prestedømme sammen med andre døpte. Derfor er alle kristne «prester».

Men for Luther er ikke alle «prester» tjenere for nådens midler. I en velkjent luthertekst fra 1523 hevder han at «man blir født til prest, men gjort til minister/tjener».

Man blir «født» til prest ved dåpen, men gjort til embetsbærer ved en bestemt rettslig akt i og ved menigheten. Dem vi pleier å kalle «prester er bare tjenere, kalt og utvalgt av menigheten til å gjøre tjeneste for oss», skrev Luther i 1520.

Men det er ikke tillatt for alle døpte å gjøre denne tjeneste. Retten gis ved et ytre offentlig kall fra andre. Ingen kan selv ta seg til rette og tre frem som tjenere for Ord og sakrament i kraft av et «indre» subjektivt kall.

Slikt bryter ned kirken, skaper splid og sekter. Luther advarer i et brev fra 1529 mot dem som «sniker» seg inn i menigheten som ukalte predikanter. CA XIV er i så henseende en utlegning av hans kirke- og embetssyn.

Dagens lutherdom har for lengst forlatt det meste av den luthersk-reformatorisk kirketanke. Og det har fått avgjørende konsekvenser nettopp for oppfatningen av hvordan Skriftens autoritet er å forstå.

En ny lære om det alminnelige prestedømme ble introdusert av pietismen og videre utviklet på 1800-tallet av den demokratiske lavkirkeligheten. Man mente at alle som har del i det alminnelige prestedømme, har lik rett til fritt å kunne forvalte nådens midler i menigheten.

Det er i pakt med det liberale demokratiet, der det gjelder å sikre at alle borgere har samme frihet til å påvirke samfunn og statsstyre. Når demokratiet innføres i kirken, blir det gjerne begrunnet ut fra det alminnelige prestedømme.

I reformatoriske teologi har dette ingen dekning. Ifølge demokratisk logikk vil et slikt kirkesyn lede til etablering av et representativt valgt, kirkepolitisk og teologisk suverent kirkemøte som høyeste autoritet i kirken.

Dette reflekterer folkeviljen, og den må på et eller annet vis bli utlagt som Guds vilje. Mot en slik oppfatning lyder det naturlig nok skarpe protester. Skriften skal være høyeste autoritet i kirken og ikke flertallsviljen, heter det.

Men hvilke konsekvenser får en slik protest for kirkens enhet? Berøres fellesskapet om nattverdbordet og i tjenesten? Eller er protesten bare en demokratisk meningsytring?

I årene etter 1530 ble det arbeidet for enhet og forsoning i kristenheten. Kunne et økumenisk konsil løse flokene? Etter hvert gikk også paven med på å innkalle et konsil.

Luther måtte for alvor reflektere over konsilets (og kirkens) autoritet, det vil si forholdet mellom Skrift og kirke. I en tekst fra 1536 holder han frem hva som er den grunnleggende autoriteten i kirken.

Kristus grunnla sin kirke på jord ved å utvelge apostlene. De var innsatt som vitner om frelsesåpenbaringen og som de rette lærere i og for kirken. Denne fundamentale stilling og autoritet har de, for de er (som profetene) kalt direkte Gud i og ikke gjennom mennesker.

Apostlene fikk sine etterfølgere som skulle føre den apostoliske tjeneste videre ut i verden og gjennom historien. Apostlenes vitnesbyrd om Kristus og den lære som Ånden hadde gitt dem, skulle de tradere videre Også etterfølgerne (prester og biskoper) har autoritet gitt dem av Gud, men den har de fått ved andre mennesker (kirken).

Kirken må sikre seg at apostlenes vitnesbyrd og lære som er nedfelt i Skriften som et åndsinspirert ord, blir trofast ført videre av apostlenes etterfølgere gjennom historien og til verdens ender. Skriften har autoritet for den etterfølgende kirke fordi den er et apostolisk ord.

Austad nærmer seg spørsmålet om skriftautoriteten fra en annen vinkel: Skriftens har autoritet i kraft av sitt innhold, som er Kristus. I Skriftens innhold ligger derfor begrunnelsen for dens autoritet.

At Guds frelsende selvåpenbaring i Kristus er Skriftens «kjerne og stjerne», er kristne kirker enige om. Men er dens autoritet gitt med dens innhold? Når teksten Norsk lov har autoritet for oss, er det ikke bare fordi teksten er autorisert av Stortinget.

Men teksten er autorisert, fordi den har et innhold som samsvarer med den folkevilje som er representert på Stortinget. Det er annerledes med Skriftens autoritet i og for kirken.

Her foreligger innholdet som gudsåpenbaring, bevitnet og rett utlagt av apostlene, som er utvalgt til å vitne av Kristus selv og gitt Ånden for å kunne vitne og lære på rett måte.

Vi i den etterfølgende kirke får kunnskapen om denne åpenbaring i den Skrift, som apostlene står bak. Ved Ånden tror vi at kunnskapen om hva Gud har gjort i Kristus, er gitt oss til frelse og salighet.

Det er ikke det at vi tror dens innhold, som gir Skriften autoritet. Sin autoritet har den fra apostlene, som Kristus gjorde til kirkens grunnvoll. Min tro på at Kristus døde for meg kan ikke konstituere Skriftens autoritet.

Da blir troens for meg til sist kriterium for hva som kan gjelde som troens kunnskapsinnhold. Skillet mellom sentrum og periferi i Skriften, som Austad viser til, når det gjelder dens autoritet, hjelper oss lite.

Viktigere er det skillet i CA mellom det som er forpliktende, og det som ikke er det ut fra Skriftens egen fremstilling.