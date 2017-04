Israel preker i påsken

Skrevet av Ole Andersen, generalsekretær i danske Ordet og Israel fredag 7. april 2017



Kommende uke feirer vi påske sammen med kristne over hele verden. Men også jøder over hele verden feirer påske. Jøder feirer minnet om hvordan Gud frelste israelsfolket ut av Egypt. Kristne feirer Jesu død og oppstandelse til frelse for oss.