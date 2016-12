Frelsen kommer fra jødene

Romerbrevet sier i kapittel 11 at hedningene, som sammenlignes med en vill oljekvist, ble podet inn blant de naturlige grenene, som er Israel, og fikk del med dem i sevjen fra roten. Med andre ord kommer både det jødiske og kristne utspring fra samme rot.

Det er ikke slik at Det Nye Testamentet (NT) er den kristne Bibel, og Det Gamle Testamentet (GT) er jødenes Bibel. Nei, hele Skriften er gyldig. Messias-konseptet er et gjennomgående tema i hele Bibelen, og allerede i GT avdekkes det hvem han er.

DEBATT: Det blir ingen jul i Trondheim og Tromsø

Profeten Jesaja sier i kapittel 9: «Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle», v2. Videre sier han i vers 6: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste».

Julen er et budskap om fred. Det er et høyaktuelt budskap, det er bare å se på nyhetene. Julen er budskapet om at Fredsfyrsten har kommet, og at han kommer igjen. Hans navn er Jesus, eller rettere sagt Yeshua, navnet er faktisk jødisk. Ingen Israel – ingen kristendom. Ingen Israel – ingen åpenbaring. Vi er grener på roten, grenene velger ikke rot de springer ut fra den.

Profeten Sakarja er sammen med Jesaja den mest siterte profeten fra GT i NT. Kanskje ikke så rart. I Sakarja står det: «Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og Herrens, hærskarenes Guds berg, skal kalles det hellige berg».

MENINGER: En avgrunn mellom pro-israelerne og pro-palestinerne

Videre i samme kapittel beskrives en fremtid hvor jødene etter å ha vært spredt gjennom lang tid kommer tilbake til landet som de en gang forlot, og i vers 13 beskrives det at de har vært oppfattet som en forbannelse blant folkeslagene, men blir en velsignelse for folkeslagene når de igjen samles i landet Israel.

Man kan velge å tro på Bibelen eller ikke, men dette er en ganske nøyaktig beskrivelse av det som har skjedd med jødene de siste to tusen år – beskrevet 500 år før prosessen begynte. I dag er Israel innovasjonsnasjonen nummer 1 i verden.

Teknologi, IT, tele, data, landbruk, helse, medisin, aqua, sikkerhet, vitenskap og så videre. Listen er lang og nobelprisvinnere mange.

I mitt arbeid i Afrika siden 2012 er det åpne armer og takknemlighet for innovasjon og utvikling som kommer fra Israel. I Trondheim og Tromsø lever antisemittismen og boikottbevegelsen.

I kirkelige kretser lever okkupasjonstesen og Israel-demoniseringen side om side, og enkelte teologer hevder at dagens Israel er en historisk tilfeldighet. Israel er dog ingen historisk tilfeldighet, ikke hvis du legger Bibelen til grunn. Israel er heller ingen apartheidstat, men et frihetens fyrtårn i et hav av totalitære regimer, krig og terror.

LES: Utenriksministeren ut mot Israel-boikott i hjembyen

Ja, selv om man holder Bibelen helt utenfor ligningen, er det et rent rettferdighetskriterium og i ens egen interesse å samarbeide med Israel. Når terroren nå brer om seg i Europa, vender regjeringene seg til kompetanseeieren de nå trenger: Israel. Du skal ikke godta så vel, den urett som ikke rammer deg selv. Boikotterne i Tromsø og Trondheim må få svar på tiltale, de er på helt feil kurs.