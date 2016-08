Det å erfare vanskelige situasjoner og prosesser, setter oss ofte på valg, og utfordrer oss på om vi ønsker å fortsette som før eller se etter nye løsninger. Med andre ord får vi mulig­heten til å se omstendighetene våre i et nytt perspektiv. Tar vi dette et steg videre, ser vi at slike erfaringer faktisk kan gi oss en ny start.

Noen ser det som befriende å få en ny start, mens andre opplever det utfordrende. Uansett gir det oss muligheter vi kanskje ikke hadde sett før vi gikk gjennom krisen. Vanskeligheter og utfordringer kan dermed både skape grobunn for personlig vekst og åpne nye dører for oss.

Men for at det skal skje er det viktig at vi velger å se mulighetsrommet som har åpnet seg foran oss samt at vi ikke lar de vanskelige omstendighetene lamme oss.

For å klare å snu kriser til muligheter og erfare en ny start, er det viktig med støtte fra mennesker rundt oss. Ifølge Deepak Chopra i artikkelen «How to Protect Yourself from Failure - After the Setback» er det å ha støttende folk rundt seg viktig for å komme styrket ut av krevende opplevelser.

Dette fordi det er lett å gi etter for forskjellige negative følelser i slike situasjoner. Dessuten er det lettere å se ting i et riktig perspektiv dersom noen kan hjelpe oss med å løfte blikket slik at vi kan se ting i en større sammenheng. Får vi hjelp til det kan vi klare å se nye muligheter og erfare en ny start i våre liv.

Kanskje er det også slik at mange av oss virkelig trenger en ny start. Det kan være frustrerende å oppleve å sitte fast i gamle tankemønstre og dermed ikke komme seg videre på ett eller flere områder i livet. Kanskje vi rett og slett har kjørt oss fast i gamle hjulspor som vi føler vi ikke kommer opp av.

Eller at livet går på autopilot og det aller meste av det vi gjør har blitt rutiner. For å komme ut at et ensidig rutine­fokus, kan det være nødvendig å erfare en ny start. Dette skjer ikke utelukkende etter en krise, men har du opplevd en er det viktig med en konstruktiv tilnærming samt å velge å se muligheter slik at du kan erfare en ny start.