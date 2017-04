For en tid siden sto det i Dagen at amerikanske predikanter skulle ha kroner 50.000 i møtehonorar ved et arrangement i Norge. Slikt blir det overskrifter og debatt av. Jeg fikk spørsmål av journalisten i Dagen hva vi betaler i honorar under sommerstevnet i Sarons Dal.

Vi har faktisk akkurat justert satsene etter at de har stått stille i mange år. Nå får en forkynner som taler på vårt store kveldsmøte kroner 3.500 i talehonorar. Deltar man sammen med andre under et seminar om formiddagene er takstene kroner 2.000.

Vi opplever at dette er greie takster. Flere av talerne sier for øvrig nei takk, da de vil at honoraret skal gå til misjonen.

Det er betydelig dugnadsinnsats i det kristne arbeidet. Under vårt sommerstevne har vi over 300 frivillige dugnadsarbeidere som står på for fullt gjennom hele stevneuken.

Det er imponerende – og helt avgjørende om vi skal få gjennomført et slikt stort og proft sommerstevne. Disse flotte dugnadsfolkene er grunnfjellet i vårt sommerstevne!

Men så er det noen som lever av evangeliet. Disse må vi selvsagt lønne. Predikantene er i denne kategorien. Da er det viktig at arrangørene viser et sunt skjønn.

En arbeider er sin lønn verd, sier Skriften. For oss som disponerer pengene som kommer inn til misjonen, er det særs viktig at vi viser måtehold og ansvarlighet angående bruken av disse midler.

Ellers er det ikke fett å være evangelist i vårt vidstrakte land. Predikantene er ofte underbetalte. Du kan jo tenke selv om man har et søndagsmøte og får kroner 2000 i honorar.

Du bruker én dag til forberedelse og mye av en dag for å komme til møtet. Da sier det seg selv at dette blir dårlig økonomi sett med predikantens øyne.

Debatten rundt skyhøye møtehonorarer for noen dager siden i Dagen, kan kanskje tjene til noe positivt ved at menigheter og bedehus tenker gjennom sine møtehonorar. På mange steder trenger de å justeres opp.

En arbeider er nemlig sin lønn verd!

