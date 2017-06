«Millenniums» og verdensmisjon

I forrige uke satt jeg på en restaurant i Asia og snakket med Caleb fra Kina (ikke hans virkelige navn). Han vokste opp som en ivrig ateist med stor tro på kommunismen. Kristendommen var han imot, og han var villig til å bekjempe kristne.

I løpet av universitetstiden oppstod store demonstrasjoner blant studentene for større frihet og demokrati. Kinesiske myndigheter grep inn og brukte militærmakt for å gjenskape ro og orden, som de selv uttrykker det.

For Caleb ble denne opplevelsen det som sendte ham ut på en søken etter sannhet og mening med livet. I denne søkeprosessen fant han en bibel, og møtet med Jesus forandret hans liv. Han ble en radikal kristen som ønsket å nå sin familie, sine venner og sine landsmenn med evangeliet.

Han fortalte ivrig om ulike kreative måter de hadde brukt for å fortelle andre om det de hadde sett og opplevd i Jesus. I samtalen vår kom det frem at det var en ting han undret seg over at han ikke hadde sett tidligere.

Gud vil at alle mennesker og alle folkeslag skal høre evangeliet. Caleb uttrykte at han kun var opptatt av at kineserne skulle høre evangeliet, og han hadde ingen nød for resten av verden.

Men gradvis viste Gud ham hvordan Bibelen sier at Gud vil nå ut til alle mennesker og alle folkeslag. Dette har endret Calebs liv og tjeneste. I dag er han et instrument for å mobilisere til verdensmisjon fra Kina og det globale sør.

31. mai 1792 talte William Carey i Kettering i England over teksten i Jesaja 54,2 «utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen!»

Noen år tidligere hadde Carey prøvd å vekke engasjement for verdensmisjon i den lokale pastorringen, men han ble ydmyket av de eldste pastorene med følgende beskjed: «Sett deg ned, unge mann, når Gud vil frelse hedningene, vil han gjøre det uten din eller min hjelp».

Men Carey gav ikke opp, for Gud hadde gitt ham et kall om å nå ut til hedningene med evangeliet.

I denne talen for over to hundre år siden uttrykte Carey de kjente ordene «Expect great things from God, attempt great things for God. (Forvent store ting av Gud og våg store ting for Gud). Carey hadde nød for dem som gikk fortapt, og dette drev ham til å starte Baptist Missionary Society.

Da dette ble startet, uttrykte han: «Jeg vil gå ned i hullet hvis dere holder i tauet.» Denne talen var på mange måter starten til den moderne misjonsbevegelsen, og Carey levde ut budskapet når han reiste til India som misjonær året etterpå.

I norsk misjonshistorie finner vi også personer som har vært sentrale i å mobilisere til verdensmisjon og formidle nøden for de ufrelste. I NLM forteller vi ofte historiene fra begynnelsen hvor Sivert Gjerde formidlet kallet til Kina og budskapet om at millioner av mennesker døde uten å kjenne Jesus.

Dette førte til at noen unge kvinner i Bergen fikk et kall og fikk startet Kinamisjonen i 1891. Disse jentene møtte også motstand, men de hadde fått kallet om at evangeliet var for kineserne og de var villige til å våge store ting for Gud fordi de var overbevist om at Gud kunne bruke det lille de kunne ofre.

Vi ser i Bibelen at Gud gir visjoner og kall til unge mennesker. Vi har historiene om Josef, Ruth, David, Ester, Daniel, Maria, Timoteus og flere. Historiene ovenfor viser også at det har skjedd i misjonshistorien.

Det kommer også til å skje fremover, og vi trenger at ungdommer lytter til Gud og blir engasjert i verdensmisjon. Vi trenger også norske millenniums (personer født etter 1980) som brenner for verdensmisjon. Vi trenger også at vi som er eldre lytter til de nye generasjonene og lar dem slippe til i verdensmisjon.

¼ av jordens befolkning er under 15 år, og i mange av de minst utviklede landene er 60 prosent av befolkningen under 24 år. I Etiopia er 70 prosent av befolkningen under 30 år. Skal vi nå millenniums og nye generasjoner med evangeliet trenger vi millenniums som har et kall til å nå sin generasjon. I en internasjonal og global verden ser vi at kommunikasjon, trender og endringer skjer på helt nye måter.

Dette gir mange utfordringer, men også mange muligheter som millenniums vil ha mye bedre forutsetninger for å utnytte på en god måte. Jeg ber om at Gud skal gi norske millenniums et sterkt kall for verdensmisjon.

Skal vi fullføre oppdraget som ble gitt i pinsen for over 2000 år siden, trenger vi alle generasjoner og alle nasjoner for å nå alle mennesker og alle folkeslag med evangeliet.