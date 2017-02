Stor åpenhet for valgmenigheter

Dagens lederartikkel 24. januar har overskriften «Større åpenhet for valgmenigheter». Hele artikkelen bringer imidlertid videre og bygger på noe som etter min vurdering er en misforståelse, nemlig at det i Den norske kirke skal være svært vanskelig å opprette slike menigheter.

LEDERARTIKKEL: Et historisk skille

Dagen skriver blant annet: «Det virker unødig sneversynt at Den norske kirke ikke i større grad har vært villig til å løfte blikket og se at kirken er tjent med å få flere fellesskap av Bymenighetens type.»

Og videre: «For Den norske kirke skulle en tro at det var ønskelig å beholde flest mulig engasjerte troende innenfor kirkens rammer.

Da er det vanskelig å se at den strenge ordningsforståelsen som hittil har vært rådende, er den beste måten å møte dagens kirkelige situasjon på.»

Dagen klargjør ikke hva som menes med «den strenge ordningsforståelsen» i Den norske kirke. En slik klargjøring etterlyses. En påstand blir ikke sann bare av å fremsettes.

Hvis Dagen med «streng ordningsforståelse» mener at alle menigheter, også valgmenigheter, må stå under biskopens tilsyn, vil jeg utfordre den kirketenkningen som da ligger til grunn.

LES: – Bare å sette i gang med valgmenigheter

Den norske kirke har alltid vært et fellesskap av menigheter og ikke en løs sammenslutning av autonome enheter («kongregasjonalisme»). Enhver menighet må ha en relasjon til det større fellesskapet som kirken utgjør, og denne ivaretas blant annet gjennom biskopen og tilsynet.

Men det kan hende at noen har en overdreven oppfatning av hvor omfattende og regulerende et slikt tilsyn vil være. Dette vil det være viktig å samtale om for å fjerne eventuelle misforståelser.

På tross av det Dagen hevder, er det stor åpenhet for å etablere valgmenigheter i vår kirke. Dette er i første omgang en prøveordning, men denne ordningen har vart så lenge at den i praksis nærmest er å anse som permanent. Ingen i kirkeledelsen har da heller, meg bekjent, talt for å avvikle ordningen.

Hittil har vi imidlertid bare fått én slik menighetsdannelse: Bymenigheten i Sandnes.

Jeg har tidligere i Dagen, senest i et intervju i mars 2016, sagt at fra min side er døren åpen for alle som vil etablere valgmenighet i Bjørgvin.

LES OGSÅ: – Se på valgmenigheter

Jeg ser at det i dagens kirkelige situasjon kan være noen som ønsker en slik løsning, og dette kan vi få til dersom viljen er til stede på begge sider. Hittil har imidlertid ingen meldt seg.