Karl Johan Hallaråker og svermerne

Jeg skal ikke kommentere hans synspunkt på den profetiske betjeningen som ble gitt under sommerstevnet, men kort kommentere hans ukritiske bruk av begrepet «svermere». I artikkelen han har skrevet skriver Hallaråker:

«Det er eigentleg til ettertanke at ein i ein luthersk (!) bibelskule vil begynna ei såkalt profetlinje i reformasjonsåret 2017. Det gjev assoiasjonar til reformatornnane sin kamp mot reformasjonstidas svermarer. Dei satsa på Anden sin direkte tale. Ordet var ikkje viktig lenger. Luther og hans medarbeidarar var krystallklare i sin kommentar: Ikkje gå og høyr slike predikantar. Dette er ikkje Guds Andes tale.»

Svermere på Luthers tid var så mangt. Det fantes grupper som absolutt var svermeriske i sine tanker, men Luther mente også at de man så foraktelig kalte gjendøpere også var svermere.

De kunne absolutt ikke anklages for å løsrive seg fra Bibelen, faktisk var bibelstudiene selve grunnlaget for at anabaptismen i det hele tatt oppstod. Både leg og lærd kom sammen for å studere Guds ord. Noen av anabaptistenes fremste talsmenn hadde doktorgrad i teologi.

Likevel stemplet Luther dem som svermere. Og han advarte ikke bare folk mot å gå å høre dem, som Hallaråker påpeker. Luther og hans folk var slett ikke bedre enn katolikkene når det gjaldt forfølgelse av dem. Anabaptister ble forfulgt, fengslet og drept, mange på bestialsk vis, på grunn av Luthers svermeri-stempel.

Derfor er det så trist, så trist, når en lutheraner som Hallaråker trekker frem svermerne igjen når han skal uttrykke sitt syn på det som skjer i IMI-kirken. I refomasjonsåret synes jeg norske lutheranere burde ta ansvar for å ta avstand fra de følgene svermeri-stemplet fikk for tusenvis av mennesker i Europa.

Norske baptister har også fått lide på grunn av dette, særlig når de første nordmennene lot seg døpe på bekjennelsen av sin tro. Noen av dem mistet jobbene sine, mange ble hånet og spottet, noen slått, noen jaget fra sitt hjemsted - av gode norske lutheranere – fordi Luther kalte dem svermere.

Neste gang burde du tenke deg om når du vil trekke frem svermerne igjen, Karl Johan Hallaråker. Samtidig vil jeg takke deg fordi du er så rakrygget i mange andre spørsmål, som for eksempel Israel.