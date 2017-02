Det fatale kirkemøtevedtak

Da en på denne måten brøt med sannhetens ord, Bibelen, og vedtok det fatale forslag, sørget Kirkemøtet for at mange i samme stund ble drevet ut og til brudd med Den norske kirke. Tenkte de virkelig over denne onde følge av sin handling?

I det lengste håpet en nok at kirken ville besinne seg og ikke autorisere vrang lære om ekteskap og samliv. Men med stort flertall fullbyrdet den sitt ulykkelige forsett og skal heretter forkynne, lære og handle imot Skaperens og Frelserens entydige ord og befaling.

Dette er den største antibekjennelse- og fornektelse av Guds ord og vilje i vår tid, legitimert endog ved avgjørelsesmyndigheten i Dnk! Skrift-fornektelse som gjør galt til rett og sort til hvitt. En formelt bekreftet avvisning og freidig tilsidesettelse av Guds hellige ord.

Biskopene med sin særlige tilsynsmyndighet, synes i denne saken spesielt å ha vist lite omsorg for at kirkens lære samsvarer med Bibelens. De har derimot med sine handlinger vært unnfallen og skapt stor uklarhet og nød.

Med sin medvirkning har de bidratt til at Alterboken får et tillegg som ikke er i samsvar med kirkens sanne budskap om ekteskapet. De burde ha avlagt «den gode bekjennelse» og talt bibelsk og klart om saken.

Når det ikke nyttet bare med ord, burde i det minste de med såkalt «klassisk syn», ha talt ved å fratre sine bispeembeter og slik vist alvoret i denne forfalskningshandling.

Da hadde folket og kirkens tjenere fått et sant vitnesbyrd om troskap mot Bibelens autoritet og forpliktelsen enhver hyrde har til å følge Ordets lys og lære.

Nå bidro de alle med å fullbyrde at kirken blir et religionsvesen for folket, med plass og rett til alt det det ønsker!