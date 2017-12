Støtte til Jan Hanvold

Spesielt er det vondt når kristne ledere går løs på ham. Jan Hanvold er et menneske som oss andre. Der er ting som jeg også har reagert på i hans uttalelser, men i det store og hele så sier jeg ja og amen til det han forkynner. Hanvold er en enkel mann av folket, som Gud har oppreist for å føre Norge tilbake til Kristus.

Han er uredd og forkynner klart om de to utgangene av livet: Himmel og helvete. Dette har vært fortiet i om lag 60 år siden Ole Hallesby holdt sin berømte helvetes-preken, og Den norske kirke gikk imot denne lære. Vi ser resultatene i dag, og gudsfrykten er nesten borte i folket. Norge har blitt forført av utro tjenere.

Uten Guds hjelp kunne Hanvold aldri vært der han er i dag. Visjon Norge har om lag 70 betalte arbeidere, og mange frivillige som gjør dugnad. På denne felleskristne kanalen blir det sendt gode programmer hele døgnet, og hver dag blir mennesker frelst. Jeg kjenner flere ikke-kristne som ser på Visjon Norge og blir påvirket positivt av det. Den ene har sluttet å banne og ber heller til Gud. Noe av kritikken er nok også misunnelse, for Visjon Norge er den største kristne kanalen, og er den som har mest fremgang.

Det var misunnelse som drepte Jesus, så vi må være forsiktige. La Gud dømme og rør ikke ved hans salvede! Herren Jesus har oppreist Jan Hanvold til å være en vekkerrøst i vår tid!

La oss lære av historien. Tenk på Hans Nielsen Hauge. Han forkynte skarpt mot synd og ugudelighet og fikk sterk motstand. Prestene og lensmennene fikk ham fengslet slik at han mistet helsen og døde bare 53 år gammel. I nyere tid fikk Ole Hallesby, Aage Samuelsen, Aril Edvardsen, Svein-Magne Pedersen og flere andre sterk motstand da de kjempet for Guds sak. Senere har de fått mer oppreisning.

Det er bedre å kjempe mot den moderne teologien, og mot biskopene som tillater og velsigner synden. På den måten forfører de folket og tjener Satan i stedet for Gud. NRK driver med forfølgelse av Jan Hanvold og andre brennende kristne.

Etter at blasfemiparagrafen ble opphevet, driver de nå og harselerer kristendommen og hellige ting. Dette er svært alvorlig, og vi må kjempe imot denne utviklingen.

I stedet for å kritisere Jan Hanvold og Visjon Norge, så la oss be for ham og teamet som ofrer seg for evangeliets sak. Jeg har selv fått sterk kritikk i det siste fordi jeg har stått frem og sagt at homoekteskap er synd og at jeg sammen med Jan Hanvold og mange andre er imot Pride-parader i byene våre.

Dette er politisk ukorrekt, og da blir man mobbet. Jeg fikk problemer med nattesøvnen, og har måttet lide fordi jeg har valgt å stå på Guds ord. Dette har Jan Hanvold i sannhet fått erfare mye mer.

Derfor, kjære brødre og søstre: Slutt å kritisere Jan Hanvold og heller be for ham og Visjon Norge!