Når nattverden blir stress

Skrevet av Jon Ivar Dypedal, informasjonsleder i Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte fredag 7. april 2017



Er nattverdbordet dekket for meg? Jeg er kristen og tror Jesus vil at jeg skal delta i nattverden. Problemet for meg er ikke nattverdsteologien, det er den praktiske løsningen som av og til hindrer meg i å delta.