50.000 per møte: «Hysteriske honorarer»

FARTSTID: Disse tre forkynnerne vi her snakker om, har lang fartstid i Guds rikes tjeneste. De har bygd opp menigheter og har gått gjennom store prøvelser i kampen for å fremme pinsebudskapet. De har et budskap som kan forvandle livet til mange nordmenn. I arbeidslivet ville de ha fått en topplønn, skriver Svein-Magne Pedersen. På bildene ser vi John og Carol Arnott og Bill Johnson. Foto: Tarjei Gilje