Uforståelige strenge restriksjoner mot Justøyfamiliens Bibelcamping

Historikk

Justøyfamiliens Bibelcamping på Justøya var i fjor sommer gjenstand for negativ omtale i mediene, grunnet klager på høyt lydnivå. Slik saken ble fremstilt, kunne det se ut som om samtlige hytteeiere rundt bibelcampen stod bak klagene som ble fremsatt. Men slik er det ikke. Tvert imot er det er flere av oss aller nærmeste hytteeiere som har utelukkende positive erfaringer med Justøyfamiliens Bibelcamping som nærmeste nabo.

I sommersesongen som varer i fem uker, fylles den populære campingen med sommergjester fra hele Sør-Norge. Bibelcampingen som hadde 50 års jubileum i 2014, er like populær i dag som ved oppstarten i 1964.

Disse sommerukene med liv og røre er mer til berikelse for oss hytteeiere, enn forargelse. Vi opplever campingen som en sommerlig oase, for både unge og eldre. Her finnes besteforeldre med barn, barnebarn og oldebarn som alle har hatt gode minner fra dette sommerens eldorado. Derfor kommer folk tilbake, år etter år. I løpet av sommeren er det flere tusen som legger turen innom bibelcampingen og teltkirken hvor det i alle år har vært møtevirksomhet og konserter.

For 12 år siden kjøpte undertegnede (Hellestræ) hytte like i nærheten av Justøyfamiliens Bibelcamping. Valget ble tatt, nettopp på grunn av campingens tilstedeværelse! I løpet av disse årene har ikke minst barnebarna hatt mange gode sommeropplevelser sammen med andre barn og ungdommer. Her har de sparket fotball, spilt volleyball, blitt med på spennende aktiviteter og konserter, badet og kost seg fra morgen til kveld. For over hundre barn og enda flere ungdommer har nettopp disse ukene på bibelcampingen vært årets desiderte høydepunkt.

De faktiske forhold er at det i utgangspunktet bare var to hytteeiere som fremsatte klage på høyt støynivå fra campingen, noe som resulterte i et vedtak fra Fylkesmannen som satte sterke begrensninger for møtevirksomheten til Justøyfamiliens Bibelcamping. Etter hvert har noen flere sluttet opp om klagerne, mens det på den andre siden er like mange hytteeiere som slutter opp om virksomheten og som har sendt inn skriftlig klage på Fylkesmannens vedtak.

Les også: Justøya-støy på Høies bord

Fylkesmannens vedtak og konsekvenser

Konkret medførte fjorårets vedtak blant annet lydforbud i teltkirken hver fredag og lørdag under hele sommersesongen (5 uker). På grunn av dette måtte fredags- og lørdagsmøtene/-konsertene avholdes i Lillesand kirke.

Dette førte til at mange av campinggjestene ikke fikk delta på konserter og andre helgearrangementer, grunnet tilsyn med egne barn som lå og sov i campingvognene. Tidligere kunne man få med seg konserter som ble avviklet i teltkirken, samtidig som man kunne legge en snartur innom campingvogna for å se til sovende barn.

Videre heter det i Fylkesmannens vedtak at «alle kveldsarrangementer skal være avsluttet senest innen klokka 23.00 og skal vare maksimalt 2 timer fra oppstart».

Punkt 10 i vedtaket omhandler teltdukene: «Teltdukene skal ikke være åpne under konsertarrangementer eller kveldsarrangementer. Blir det for varmt i teltet slik at det må luftes, må arrangementet avbrytes midlertidig mens det luftes, eller så må arrangementet avbrytes helt.»

Som om ikke dette var nok må alle familie- og barnemøter med høyttaleranlegg avvikles skånsomt, og bruk av lydanlegg på fredager og lørdager tillates ikke.

Uforståelig

Fylkesmannens vedtak provoserer og oppleves uforståelig og frustrerende, særlig når man på veg ut av Lillesand kirke etter en konsert en lørdagskveld blir møtt av et øredøvende lydnivå fra havna i Lillesand der en konsert i regi av Lillesandsdagene pågår for full musikk. Her er det ingen restriksjoner mht lydnivå eller teltduker, selv om vi kan høre konserten like til Justøya. Selv ikke den avsluttende, høytlytte salutt ved midnatt får fylkesmannsembetet til å reagere!

Derfor er det med stor forundring jeg registrerer at Fylkesmannens vedtak fortsatt står ved lag. For det første er det bare to hyttenaboer som har klaget på høyt lydnivå. Flere av oss andre som har hytte nær campingen deler ikke denne oppfatningen. Vi ønsker at bibelcampingen skal få fortsette sin gode virksomhet og bli behandlet på lik linje med andre arrangører mht eventuelle restriksjoner.

Et argument for fylket er at lydnivået er høyt over langt tidsrom. Men fire konserter a 1,5 timer i løpet av sommersesongen skulle tilsvare samme antall som avvikles i løpet av kun en uke under Lillesandsdagene! Uten lydrestriksjoner overfor støyutsatte naboer.

Eksterne, objektive lydmålinger

Hvordan lyd oppleves for den enkelte, kan være forskjellig. For å få en objektiv vurdering av lydnivået engasjerte Justøyfamiliens Bibelcamping ekstern fagkompetanse (SINUS) til å se på saken. Dette firmaet foretok lydmålinger i teltkirken, både under møter og konserter. I tillegg ble lydnivået målt utenfor teltet og rundt omkring på campingområdet.

I vedtaket fra Fylkesmannen heter det at Justøyfamiliens Bibelcamping må dokumentere innvendig lydnivå i de mest berørte hyttene, og at dette vil bli vektlagt dersom saken kommer opp igjen i 2017. Begge klagerne avstod fra lydmålinger inne i hyttene sine av ulike årsaker, men det ble foretatt målinger under en konsert i de to hyttene som ligger nærmest teltkirken, dvs nærmere teltkirken enn de som klager.

Resultatene var oppløftende for bibelcampingen, ettersom de sensitive lydmålerne til SINUS som var satt opp inne i hytta vår mens vi var på konsert, kun hadde registrert duren av kjøleskapet og lyden fra en PC som stod til ladning. Altså ingen lyd fra den pågående konsert i det hele tatt.

I nabohytta ble lydnivået registrert til 20 desibel som ifølge Store Medisinske Leksikon vil oppleves som helt stille. Som referanse vil en normal samtale tilsvare omtrent 60 dB.

Ifølge Fylkesmannens vedtak av 2016 vil disse lydmålingene bli vektlagt ved evt ny behandling av saken i 2017. Enhver fornuft skulle tilsi at nevnte lydmålinger ikke skulle kvalifisere til lydforbud.

Strengere krav enn det lovverket krever

At heller ikke Fylkesmannen personlig eller en av hans representanter har funnet det nødvendig å besøke campingen for å få et inntrykk av støynivået før endelig vedtak ble fattet, synes i beste fall noe underlig. At noen få stiller seg negative til en festival eller konsert, bør ikke dette være retningsgivende for hvorvidt forføyninger iverksettes overfor arrangøren. Og slett ikke når man setter strengere krav til arrangøren enn det lovverket tilsier (jfr. Lydmålingsresultat fra SINUS.

Ellers kan det nevnes at det ble tatt lydmålinger på hvert møte i teltkirken under hele 2016 sesongen. Konklusjonen til Sinus var at lydnivået under vanlige møter og konserter lå langt under det som lovverket setter som ulovlig norm.

Til tross for denne tydelige konklusjonen fra fagekspertisen (SINUS) vedtar altså Fylkesmannen kraftige restriksjoner i driften av campingen med blant annet lydforbud hver fredag og lørdag under hele sommersesongen.

Protester mot Fylkesmannens vedtak

Og reaksjonene på Fylkesmannens vedtak uteblev ikke. Mange enkeltpersoner har protestert mot vedtaket og gitt uttrykk for sin mening, både i brev til Fylkesmannen og ved leserinnlegg i avisene.

Undertegnede og flere av hyttenaboene protesterte også mot Fylkesmannens vedtak i avisleserinnlegg og skriftlig til Fylkesmannen.

Forskjellsbehandling

Etter fjorårets sesongslutt ble det avholdt et evalueringsmøte den 17. oktober i Arendal. Tilstede var Fylkesmannen, fylkeslegen, Fylkesmannens seniorrådgiver, Lillesands ordfører, kommunelegen, leder for Justøyfamiliens bibelcamping m/advokat, de to klagerne, samt en representant fra noen hyttenaboer som støttet klagerne og som hadde sendt brev til Fylkesmannen 13. juli.

De eneste som IKKE ble invitert/innkalt til dette evalueringsmøtet var oss hyttenaboer som også hadde sendt brev til Fylkesmannen med protest mot lydforbudsvedtaket som var fattet mot bibelcampingen.

Denne forskjellsbehandlingen forundret oss storlig, og ved forespørsel til Fylkesmannens kontor om årsaken til dette, ble det hele bagatellisert ved at det ikke hadde noen betydning for saken!! Dermed konkluderer jeg med at fylkesmanns embetet har valgt å lytte til bare en part i saken.

Særlig ille blir det når jeg fra pålitelig hold er blitt informert om at Fylkesmannens seniorrådgiver har meddelt klagerne om at det var en god ide å få flere til å klage på bibelcampingen.

Mange ubesvarte spørsmål

Hva med oss hytteeiere som har kjøpt hytte nettopp på grunn av Justøyfamiliens tilstedeværelse og som ønsker at driften skal fortsette som før. Teller ikke vår stemme?

Hva med alle barna, ungdommene, foreldrene, besteforeldrene som hvert år gleder seg til sommerens desiderte høydepunkt: fem uker på Justøy sammen med gamle og nye venner i lek og moro. Skal resultatet av vedtaket bli at de fratas den glede denne sommerens oase har å tilby, fordi et par hyttenaboer har sendt inn klage på lydnivået som SINUS sine mållinger viser seg å ligge godt innenfor de grenser lovverket har satt som ulovlig norm?

Hvorfor er konserter som avholdes hele sommeren i regi av Lillesandsdagene, andre konserter og festivaler over flere dager unntatt de samme restriksjoner?

Hvorfor hensyntas ikke konklusjonen av objektive lydmålinger utført av eksternt firma (SINUS)?

Og hvorfor ble kun den klagende part med sine støttespillere innkalt til evalueringsmøtet i fjor høst?

Og sluttlig: hvorfor nærmest anmoder Fylkesmannens seniorrådgiver den klagende part til å få flere til å klage på bibelcampingen?

Etter vårt syn lukter saken like sterkt som «hevdå» som blir strødd ut på jordene på Jæren om våren.

Derfor håper vi at rette instans kan ta til fornuft og få Fylkesmannens vedtak omgjort og slettet, slik at Justøyfamiliens bibelcamping kan fortsette driften som tidligere, før vedtaket ble fattet.