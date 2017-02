Etikk-debatten må inn i valgkampen

Helt fra den spede begynnelsen på utviklingen av bioteknologien har hovedkravet fra flere politiske hold vært at medisinsk teknikk og forskning ikke må få styre utviklingen på dette området. Etikken må få lov til å sitte i førersetet.

Men hva er i ferd med å skje nå? Trykket for å tillate eggdonasjon er nå så stort at det neppe blir mulig å avvise denne lovendringen. Både Fremskrittspartiet, Arbeiderparitet og Venstre går inn for dette, mens Høyre vil få en debatt på vårens landsmøte.

Hva vil skje med spørsmål som surrogati, tvillingaborter, endring av arvematerialet i eggceller og en ny blodprøve av fostre?

Fremskrittspartiet har i sin programprosess åpnet for å vurdere surrogati. Venstre var inne på den samme liberaliseringstanken for fire år siden.

Det tåkeleggende begrepet «fosterreduksjon», som handler om abort av tvillingfostre, har allerede vært behandlet av Stortinget. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet fikk støtte av bare tre andre representanter for et forslag om å forby ordningen i Norge.

Endring av arvematerialet i eggceller blir også en besnærende mulighet når det forskningen forklarer at det handler om å erstatte gener som kan overføre arvelige sykdommer til fosteret. I Storbritannia er man klar til å omgjøre forsøk til praksis.

Denne metoden åpner ikke bare for sykdomsbekjempelse. Her kan man lett se for seg produksjon av designerbarn, avkom som får lagt ned i seg håndplukkede egenskaper etter foreldrenes ønsker.

Blodtesten NIPT, som kan avsløre om fosteret for eksempel har Downs Syndrom, er ikke tillatt i Norge, og vil heller ikke bli det i inneværende stortingsperiode på grunn av avtalen som KrF og Venstre har med regjeringen. Likevel har helseminister Bent Høie sagt at han vil vurdere testen, en blodprøve som også kan gi informasjon om fosterets øyefarge og hårfarge, for eksempel.

Mange norske kvinner reiser til utlandet for å få utført testen. Avtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene gjelder ikke etter at en ny regjering overtar en gang i oktober.

Spaltist Morten Dahle Stærk skrev her i avisen nylig at «Det kristne budskapet om at du er verdifull som du er, kan få en helt ny aktualitet». Det er en riktig og viktig konstatering.