Israels bosetninger havner likevel i Sikkerhetsrådet

Det skjer etter at fire land gikk sammen om å legge fram et resolusjonsutkast som Egypt trakk i siste liten etter press fra USAs påtroppende president Donald Trump torsdag.

New Zealand, Malaysia, Senegal og Venezuela grep fredag inn og ble enige om å selv fremme forslaget slik at det kan legges fram til avstemning i Sikkerhetsrådet.

– Høyst sannsynlig kommer vi til å ha en avstemning snart, sier Frankrikes ambassadør François Delattre til pressen i New York.

Like før den opprinnelig avstemningen skulle finne sted torsdag, ba Egypt om en utsettelse. Israel hadde bedt Trump om å gripe inn på grunn av frykt for at USA ville la være å legge ned veto mot resolusjonen, ifølge en israelsk tjenestemann.

Forslaget krever at «Israel umiddelbart og fullstendig opphører all bosetningsaktivitet på okkupert palestinsk land, inkludert Øst-Jerusalem».