Mindre mat i posen til dem som trenger det mest

– Det er blitt merkbart mindre i posene vi deler ut. Både vi og brukerne må forholde oss til at butikkene først ønsker å selge maten til kundene. Vi har selvsagt forståelse for dette, men det er ikke til å legge skjul på at vi merker det godt, sier Marianne Naustdal.

Hun er assisterende korpsleder ved Ladegården korps i Bergen hvor velferdssenteret (tidligere slumstasjon) ligger. Senteret hjelper brukere i Bergen, men også en del av omegnskommunene rundt byen. Naustdal anslår at velferdssenteret bistår rundt 300-500 faste brukere.

Mange av dem er helt avhengig av matvarene de får av Frelsesarmeen for å greie seg i hverdagen. Praksisen i flere år har vært at butikker har levert gratis mat med utgående dato til aktører som blant annet Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, men ved forrige årsskifte bestemte kjedene seg for selv å selge disse produktene til redusert pris.

Mindre kjøtt og fisk

Naustdal viser Dagen kjølelageret hvor maten ved velferdssenteret oppbevares. Hun forteller at Frelsesarmeen selv handler inn en del basisvarer, men at det har blitt behov for å kjøpe inne enda mer matvarer på egen regning enn tidligere.

– Jeg vil understreke at vi fortsatt får mat fra butikkene, men det er lavere volum sammenlignet med hva vi har vært vant til. Vi ser at det blant annet mindre av kjøtt og fisk enn det vi fikk tidligere.

– Hva sier brukerne?

– De er kanskje litt skuffet, men de må selvsagt forholde seg til situasjonen. Brukerne våre har ikke så ofte mulighet til å kjøpe seg den ekstra biffen eller kyllingfilen de kanskje i blant har fått posen hos oss, sier hun.

– Generelt sett kan jeg si at mange som får mat her ved velferdssenteret, er helt avhengig av den hjelpen de mottar. Noen av brukerne kan gjerne ha gått sulten en stund før de kommer hit, så det er ikke tvil om at dette er et viktig tilbud, fortsetter Naustdal.

Elin Herikstad, leder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen, forteller til Dagen at det har vært en omstilling for organisasjonen at matvarekjedene har endret praksis. Rapportene tyder på at forandringen har slått ulikt ut i landet.

– Det er store variasjoner. Noen merker at de får mindre mat, mens andre opplever at situasjonen er som før. Dette avhenger litt av hvilke butikker Frelsesarmeen lokalt samarbeider med, sier Herikstad.

Matudelingen opphørte

Men det er ikke bare Frelsesarmeen som får mindre mat. Kirkens Bymisjon i Bergen drev tidligere matudeling to ganger i uken, men ordningen opphørte i vinter som en følge av redusert levering av gratis mat fra kjedene. Rundt 200 mennesker møtte i snitt fram for å få posen med matvarer. Mange av dem fattig europere.

– Vi begynte for noen år siden å hente mat hos Kiwi. Primært var dette mat som skulle brukes til vår Cafe Magdalena og Møtestedet, men vi fikk mer mat enn vi kunne bruke selv. Da begynte vi å dele ut overskuddet til brukere som trengte hjelp. Da butikkene fra nyttår bestemte seg for å prise ned varer med kort holdbarhetsdato, ble det så lite igjen til utdeling at vi besluttet å avvikle tilbudet, opplyser daglig leder Arne Lijedahl Lynngård.

Han understreker at det selvsagt er positivt at kjedenes nedprising av fullt ut spiselige matvarer, bidrar til at det kastes mindre mat. Samtidig skulle han så gjerne oppretthold en ordning som kom trengende mennesker til gode.

– Vi ser jo at det er mange mennesker i denne byen som har dårlig råd. De har kanskje heller ikke det beste kostholdet, og vi skulle jo gjerne ha bidratt til at de kan ha et sunt og variert inntak av mat.

Mindre mat kastes

– Vi var forberedt på at volumet av mat til organisasjonene ville gå ned, sier kommunikasjonssjef Kristine Askvaag Arvin hos KIWI.

Matvarekjeden har i flere år bidratt med gratis mat til blant annet Frelsesarmen og Kirkens Bymisjon. Arvin forklarer at hovedgrunnen til at kjeden endret praksis ved nyttår er at matvarebransjen ønsker å få bukt med den omfattende kastingen av mat i Norge og den vestlige verden. Hun legger til at stadig flere kunder også har etterspurt en slik ordning

– Vi har siden 2004 gitt store mengder mat til organisasjonene, men likevel er altfor mye mat blitt kastet. I Norge er det slik at hver femte handlepose havner i søpla. Derfor har vi hatt et sterkt ønske om å redusere volumet, og vi konstaterer at de nå kastes mindre mat enn det noen gang er gjort, sier hun.

Hun legger til at KIWI-kjeden er klar over at dette har rammet organisasjonene, men at selskapet jobber med å finne en løsning.

– KIWI vil gjerne være med å ta samfunnsansvar, og vi ønsker å bidra så godt det lar seg gjøre for å finne en god løsning for alle parter. Det er for tidlig å si noe om hva vi lander på, men vi er i god dialog med de aktuelle organisasjonene, avslutter kommunikasjonssjefen.