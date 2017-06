Tyrkia anklager Amnesty-sjef for terrorforbindelser

En dommer i Tyrkia har besluttet å varetektsfengsle Amnesty Internationals lokale leder Taner Kilic og sikte ham for å tilhøre en terrororganisasjon. – Taner Kilic er en prinsipiell og lidenskapelig menneskerettighetsaktivist. Siktelsen mot ham er helt grunnløs, sier generalsekretær Salil Shetty. Her er Shetty fotografert sammen med den amerikanske artisten Alicia Keys. Foto: Graham Hughes / The Canadian Press via AP / NTB scanpix