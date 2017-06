Trump forplikter USA til NATOs artikkel 5

Det er første gang Trump i klare ordelag har bekreftet at USA står ved artikkel 5 i NATO-pakten. Det skjedde fredag under en felles pressekonferanse med Romanias president Klaus Iohannis i rosehagen utenfor Det hvite hus fredag.

Spørsmålet fra en journalist var om Trump ville stått ved artikkel 5 hvis et annet NATO-land angripes.

– Jeg forplikter USA til artikkel 5. Og vi er helt klart der for å beskytte. Det er en av grunnene til at jeg vil at folk skal sikre at vi har veldig, veldig sterk styrke ved å betale de pengene som må til for å ha en slik styrke. Men ja, absolutt, jeg ville vært forpliktet til artikkel 5, svarte Trump.

Det skapte stor usikkerhet blant de allierte da Trump unnlot å forplikte seg til kollektivt forsvar i forbindelse med NATO-toppmøtet i mai.

Trump til Polen

Neste måned planlegger presidenten å besøke Polen som en del av sin andre utenlandsreise.

Det hvite hus sier formålet er å bekrefte USAs «urokkelige engasjement til en av våre nærmeste europeiske allierte». Trump reiser også for å understreke sitt engasjement for å styrke hele NATOs forsvar, heter det.

Etter besøket i Polen reiser han til Hamburg for å delta på G20-møtet dit også den russiske presidenten Vladimir Putin er ventet å delta.

NATOs pressetalsperson Oana Lungescu sier generalsekretær Jens Stoltenberg ved en rekke anledninger har vist til at USA står ved sine forpliktelser til NATO både i ord og i handling.

– President Trumps uttalelser i Washington i dag er en ytterligere bekreftelse av dette. NATOs sikkerhetsgarantier er en traktatforpliktelse som gjelder alle medlemsland. USA øker nå sitt militære nærvær i Europa, noe som understreker USAs sikkerhetsgarantier til Europa, sier hun.

Kalte NATO avleggs

USAs president nevnte ikke artikkel 5 under besøkene i Europa i slutten av mai. I stedet gikk Trump løs på sine allierte for ikke å bidra nok til NATOs styrker.

Ifølge Politico hadde Trumps forsvars- og sikkerhetsrådgivere lagt inn en klar omfavnelse av den kollektive forsvarspakten i presidentens talemanus, men Trump strøk setningen rett før han skulle på talerstolen.

Like før han ble tatt i ed 20. januar, skapte Trump sjokkbølger i forsvarsalliansen da han kalte NATO avleggs.

Merkel-kritikk

Trumps møter i Europa var preget av konflikter mellom Trump og USAs vestlige allierte, og Tysklands statsminister Angela Merkel vakte oppsikt med dårlig skjult kritikk av presidenten.

– Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.

NATO-paktens artikkel 5 har vært kjernen av forsvarsalliansens styrke siden den ble opprettet i 1949. Den har bare blitt utløst én gang, da de allierte kom USA til unnsetning etter terrorangrepene 11. september 2001.

