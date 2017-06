Trump anklager Qatar for terrorfinansiering

Trump krever samtidig at Qatar umiddelbart slutter med den angivelige terrorfinansieringen.

Anklagene kom under en pressekonferanse i rosehagen utenfor Det hvite hus sammen med Romanias president Klaus Iohannis.

Trump hevdet at Qatar historisk sett har finansiert terrorisme «på et meget høyt nivå». Bare et par timer tidligere hadde USAs utenriksminister Rex Tillerson bedt Saudi-Arabia og de andre landene som har brutt med Qatar, om å avslutte blokaden av golflandet.

Tillerson framholdt at blokaden hindrer USAs militære engasjement og kampen mot IS, men ba samtidig Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme. 11.000 amerikanske soldater er stasjonert i Qatar, som huser USAs største militærbase i Midtøsten.

