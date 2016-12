Stoltenberg: – Vi må unngå en ny kald krig

Han skal i dialog med Donald Trump på nyåret.

– Nå skal vi la Trump bli innsatt som president i USA, så skal vi sette oss ned med administrasjonen og gå gjennom alle de ulike områdene – også med tanke på Russland, sier Stoltenberg til TV 2 fredag kveld.

Han sier at Trump kommer til NATO-toppmøte i Brussel i 2017.

Både Trump og Russlands president Vladimir Putin har snakket om en utvidelse og modernisering av atomvåpnene.

– Det som er viktig er at vi nå gjør det vi kan for å unngå et nytt våpenkappløp og unngå en ny kald krig, sier Stoltenberg.

– Vi skal være tydelige, sterke og stå sammen militært, men vi skal også ha åpen dialog og jobbe for et mer konstruktivt forhold til Russland, sier Stoltenberg.