Riyad Mansour kaller resolusjonen et steg fremover for å ta tak i «et 70 år gammelt åpent sår», som har forhindret fred og stabilitet i regionen.

– Det trengs strakstiltak for å snu den farlige, negative utviklingen på bakken og for fremskritt for å få slutt på den israelske okkupasjonen som begynte i 1967, sier han.

LES: Israelske ambassadører kalles hjem etter FN-beslutning

Mansour oppfordrer Sikkerhetsrådet til å stå ved beslutningen og ikke bli kuet av trusler eller politisk retorikk.