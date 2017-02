Trumps rådgiver innrømmer massakre-tabbe

Conway har allerede gjort seg bemerket da hun nylig kom opp med begrepet «alternative fakta». Nå sier hun at hun mente «Bowling Green-terroristene» da hun sa «Bowling green-massakren».

Den mildt sagt uheldige kommentaren kom i et TV-intervju der hun forsvarte president Donald Trumps ordre om innreiseforbud for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

– Det er nok nytt for de fleste at president Barack Obama innførte innreiseforbud for irakere etter at to irakere kom hit til landet, ble radikalisert og sto bak Bowling Green-massakren, argumenterte Conway.

Men det har altså verken vært et innreiseforbud for irakere eller noen massakre eller angrep i byen Bowling Green i Kentucky. Derimot ble to irakiske menn pågrepet i byen i 2011. De ble senere dømt til lange fengselsstraffer for å ha forsøkt å sende penger og våpen til al-Qaida i Irak, skriver Washington Post.

Som et resultat av den saken, skjerpet Obama-regjeringen bakgrunnssjekken for flyktninger fra Irak.