46-åring tilstår nonnedrap i USA

Dobbeltdrapet har forferdet og opprørt folk i småbyen Lexington, der nonnene Margaret Held og Paula Merrill tjenestegjorde som sykepleiere og hjelpere. Torsdag ble de drept i hjemmet sitt, der det var tegn til innbrudd og en bil var stjålet.

Rodney Earl Sanders (46) ble pågrepet dagen etter drapene, og han har nå innrømmet å ha drept de to nonnene, opplyser sheriff Willie March i Holmes fylke.

Sanders har ikke oppgitt noen grunn for drapene, og politiet har så langt ikke fastslått noe motiv. Politiet uttalte fredag at det ikke ble benyttet våpen under drapene, men March opplyser nå at de to nonnene ble knivstukket.

Den siktede 46-åringen var på prøvetid etter å ha blitt dømt for promillekjøring i fjor. Han satt i fengsel i seks år etter å ha blitt dømt for væpnet ran i 1986.