Arendal var første kommune i Norge som forbød tigging, men vedtaket i august 2014, som ble gjort med knapt flertall, ble opphevet året etter.

Lillesand innførte forbud samme år og har nylig opprettholdt det.

Kommunene Os og Sola også innført forbud mot tigging.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i april til VG at hun støtter et nasjonalt forbud mot tigging, noe det ikke ble flertall for på Høyres landsmøte for to år siden.