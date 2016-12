Høyrepopulister på frammarsj etter Berlin-angrep

I målingen fra Insa som publiseres av avisa Bild lørdag, går Alternativ for Tyskland (AfD) fram med 2,5 prosentpoeng sammenlignet med forrige uke.

Oppslutningen er den høyeste innvandringskritiske AfD har notert på meningsmålingene så langt i år.

Statsminister Angela Merkels konservative parti CDU går samtidig tilbake 1,5 prosentpoeng til 31,5 prosent. Regjeringspartneren, sosialdemokratiske SDP, får 20,5 prosents oppslutning, en nedgang på 1 prosentpoeng.

LES: Israelsk kvinne blant julemarked-ofrene i Berlin

Målingen ble utført mellom onsdag og fredag blant over 2.000 stemmeberettigede tyskere.

Tysk politi sier de er sikre på at mannen som drepte tolv mennesker på et julemarked i Berlin mandag, var tunisieren Anis Amri. 24-åringen hadde fått avslag på asylsøknaden og skulle sendes ut av landet.

Mannen, som hadde vært under overvåking av tysk politi så sent som i september på grunn av mistenkte bånd til jihadister, ble drept av italiensk politi fredag.

Umiddelbart etter massakren, og før det var fastslått at en asylsøker var hovedmistenkt, anklaget AfD Merkels og hennes liberale grensepolitikk for å utgjøre en alvorlig sikkerhetstrussel for Tyskland.