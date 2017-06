Bild: Tysk politi avhører to menn etter terroralarm på festival

De to er, ifølge den tyske avisa Bild, mistenkt for å ha etterlatt seg noe på området for festivalen, motorsportbanen Nürburgring, der også Formel 1-konkurranser avholdes.

Politiet i Nürburgring nekter å kommentere opplysningene om avhørene. Tyske medier har publisert bilder av det som tilsynelatende er politihunder som gjennomsøker festivalområdet sent fredag kveld. Myndighetene bekrefter at etterforskning er i gang og at det skal holdes en pressekonferanse lørdag klokka 11 der det blir offentliggjort om festivalen skal fortsette eller ikke.

Uvisst

Meldingene om politiets aktiviteter kom kort tid etter at musikkfestivalen brått ble avlyst fredag klokka 21.30. Festivaldeltakerne fikk beskjed over høyttaleranlegget om at festivalen var avlyst på grunn av en terrortrussel, men at arrangørene håper å kunne fortsette programmet lørdag. Publikum ble bedt om å forlate området på en rolig måte for å unngå panikk.

Vitner opplyser at folk gjorde som de fikk beskjed om og at evakueringen av området gikk rolig for seg og var over i løpet av en halvtime. Myndighetene bekrefter at det var en samlet avgjørelse.

– Vi måtte gjøre det. Alle politiekspertene var enige. Vi hadde ikke annet valg, sier Roger Lewentz i delstaten Rheinland-Pfalz, og bekrefter at etterforskningen er i gang.

Berømt

Tysklands mest kjente rockfestival skulle etter planen pågå fra 2. til 4. juni. Opp mot 90.000 mennesker var ventet å komme til festivalen i løpet av helgen.

Hovedattraksjonen på årets utgave av Rock am Ring er Rammstein, som skulle ha spilt fredag. Det samme skulle Liam Gallagher og Rival Sons, blant flere.

Ingen norske band skal ifølge programmet spille på årets festival.

