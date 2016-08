IS anklages for nytt blodbad i Tyrkia

Minst 30 personer ble drept og nærmere 100 ble såret i angrepet i byen Gaziantep like ved den syriske grensen, ifølge guvernøren i Gazientep, Ali Yerlikaya.

Angrepet skjedde noen timer etter at Tyrkias statsminister hadde varslet at landet kommer til å spille en mer aktiv rolle i krigen i Syria det neste halvåret.

Tyrkiske myndigheter rettet først mistanken mot både IS og det kurdiske PKK-geriljaen, men det skal ha vært mange kurdere til stede i bryllupet, noe som forsterker mistanken om at angrepet ble utført av en IS-jihadist.

-Ingen forskjell

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan bekrefter at det trolig var den ytterliggående sunnigruppa som sto bak, men i en uttalelse retter han også skytset mot kurdiske PKK og den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som Erdogan beskylder for å stå bak kuppforsøket 15. juli. Det er ingen forskjell på dem, ifølge Erdogan.

Han mener at angrepet er et forsøk på å så splid mellom ulike grupper i Tyrkia, som arabere, kurdere og turkmenere, og å spre hat mellom ulike etniske og religiøse grupper.

Ber om samhold

Statsminister Binali Yildirim oppfordrer til samhold etter angrepet, det samme samholdet som han mener tyrkerne viste etter at de franske styrkene ble slått i den tyrkiske uavhengighetskrigen i 1921.

– Vår sorg er stor, men vær sikker på at vår enhet og vårt fellesskap vil beseire disse djevelske angrepene, sier Yildirim.

Angrepet i Gaziantep føyer seg inn i rekken av flere blodige angrep som Tyrkia har vært rammet av det siste året, hvorav IS har fått skylden for noen og PKK for andre. I tillegg kommer det få uker etter at deler av militæret forsøkte å kuppe makten fra Erdogan.

Mange syrere

Gaziantep er en større by med bare 6 mil nord for den syriske grensen. I løpet av krigen har byen blitt tilholdssted for svært mange syriske flykninger, opposisjonsaktivister og det er også frykt for at mange jihadister er til stede i byen.

Tyrkia har tidligere fått kritikk for å ha lukket øynene for IS i Syria, noe den tyrkiske regjeringen kategorisk har avvist. I det siste har imidlertid vestlige kilder meldt at tyrkiske myndigheter har trappet opp forsøket på å hindre at gruppens medlemmer tar seg inn i Tyrkia, blant annet ved å stenge grensene slik at det er vanskeligere for IS å smugle jiahdister fram og tilbake mellom Syria og Tyrkia.