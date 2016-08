Erdogan: Selvmordsbomber i bryllup var 12-14 år

Erdogan sier også at dødstallet er steget til 51, og at 69 personer ble såret i angrepet, hvorav 17 fikk livstruende skader.

Tyrkisk politi etterlyste søndag to menn som kom til bryllupet sammen med selvmordsbomberen, og som flyktet fra stedet rett etter at bomben gikk av lørdag kveld. Restene av en selvmordsvest er funnet på åstedet.

Mange av gjestene i bryllupet var kurdere, og Erdogan anklager ekstremistgruppa IS for å stå bak angrepet.

Men han understreker at han ikke skjelner mellom IS, den kurdiske PKK-geriljaen som han ligger i krig med, og predikanten Fethullah Gülens bevegelse, som han beskylder for å stå bak kuppforsøket i juli.

Kurdisk brudepar

Bruden og brudgommen var begge tidligere bosatt i den kurdisk-dominerte regionene Siirt, men de var tvunget til å flykte som følge av kampene mellom PKK-geriljaen og tyrkiske regjeringsstyrker.

Det prokurdiske partiet HDP oppgir dessuten at det var flere partimedlemmer til stede, og bryllupet ble holdt i en bydel der det bor mange kurdere. Også brudgommen skal være medlem av HDP.

Det er ikke unaturlig at IS angriper kurdere i Tyrkia ettersom den syriskkurdiske YPG-militsen står i første rekke i krigen mot IS i Syria.

Kvinner sørger utenfor likhuset i Gaziantep etter at minst 50 personer ble drept under en bryllupsfeiring. Foto: Osman Orsal / Reuters / NTB scanpix

Umut Özkirimli, Tyrkia-ekspert ved Lunds universitet, mener at mye tyder på at IS sto bak og at kurderne var målet for angrepet.

– Bryllup har en veldig sterk symboleffekt innen islam. Det hadde antakeligvis vært enda verre å sende en selvmordsbomber til en skole, men det er ikke mulig å finne en skole i Gaziantep med kun kurdiske elever, sier han til nyhetsbyrået TT.

Ber om samhold

Statsminister Binali Yildirim oppfordrer til samhold etter angrepet.

– Vår sorg er stor, men vær sikker på at vår enhet og vårt fellesskap vil beseire disse djevelske angrepene, sier han.

Angrepet skjedde noen timer etter at Yildirim hadde varslet at landet kommer til å spille en mer aktiv rolle i krigen i Syria det neste halvåret. Da sa han også at det syriske regimet har begynt å se kurderne på syrisk side av grensen som en trussel, slik også Tyrkia gjør.

Angrepet i Gaziantep føyer seg inn i rekken av flere blodige angrep i Tyrkia det siste året, hvorav IS har fått skylden for noen og militante kurdere for andre.

Kurdiske aktivister har samtidig anklaget regjeringen for bevisst å overse etterretning som kunne ha avslørt terrorplaner mot kurdiske mål.

I løpet av krigen har Gaziantep blitt tilholdssted for svært mange syriske flyktninger og opposisjonsaktivister, blant dem mange kurdere, og det er også frykt for at mange jihadister er til stede i byen.

Tyrkia har tidligere fått kritikk for å ha lukket øynene for IS i Syria, eller til og med indirekte og direkte støttet IS, noe den tyrkiske regjeringen kategorisk har avvist.